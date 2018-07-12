Челябинцы vs застройщики. Как горожане боролись за свои дворы, и чем всё закончилось

Многолетний скандал с уплотнительной застройкой на улице Калинина перешёл в фазу прямого противостояния жильцов и застройщика. За последние несколько лет Челябинск пережил несколько подобных историй. Чаще всего многоэтажки возникают на месте детских площадок и скверов, но у застройщиков на руках оказываются все разрешительные документы. Как челябинцы отстаивают свои права и чем это закончилось, читайте в нашем обзоре.

Баррикады на Копейском шоссе

Дом построили в ущерб детской площадке

История с уплотнительной застройкой на Калинина очень похожа на то, с чем пришлось столкнуться жильцам дома на Копейском шоссе в 2012 году. Весенним утром жители увидели, что детская площадка, которую они сами облагораживали, обнесена забором. На её месте планировался десятиэтажный дом. Жильцы грудью встали на защиту территории и не пускали строителей. Компания-застройщик для усмирения бунтовщиков воспользовалась услугами неких молодых людей крепкого телосложения. Но ни акции протеста, ни бросания под строительную технику не помогли жильцам добиться справедливости. Дом всё-таки был построен. Правда, в 2013 году прокуратура Челябинска провела проверку по коллективному обращению жителей дома № 43 и оштрафовала компанию.

Статус стройки: дом введён в эксплуатацию, но строительная компания оштрафована за самовольное занятие придомовой территории на 12 тысяч рублей.

Запрещенная губернатором стройка в «Парковом-2»

Никакого парка, только стройка

В «Парковом-2» жители домов на Петра Столыпина , 15 и Петра Сумина , 18 вынуждены наблюдать, как на месте детской площадки строят многоэтажку. 20 июня губернатор Борис Дубровский встретился с жильцами и распорядился проверить все разрешительные документы на новые стройки и доработать проект. Но уже 23 июня стройка активно продолжилась. Одному из жителей микрорайона пришлось пойти на кардинальные меры — он перегородил въезд на стройку своим автомобилем.

29 июня жители «Паркового-2», где продолжается уплотнительная застройка, вызвали полицию и пожарных. Несмотря на запрет губернатора Бориса Дубровского, работы активно продолжаются. Практически за день строители возвели первый этаж дома и залили фундамент под вторую высотку. По замыслу компании ООО «Флай Плэнинг», микрорайон должен пополниться четырьмя новыми высотками, коммерческими объектами и подземными парковками. Но новый проект застройки вызвал горячие споры. Жители «Паркового-2» выступили против стройки. На публичных слушаниях в мае они высказали сразу несколько серьёзных замечаний к новому плану.

После этого в ООО «Флай Плэнинг» заявили, что замечания компания учла в новом проекте. Но повторно на публичные слушания он не выносился. Документ вступил в силу после того, как его подписала городская администрация.

Статус стройки: администрация Челябинска проверяет документы, разрешающие стройку. Идет строительство первого дома.

Десятиэтажка вместо детской площадки на Дегтярёва

В окружении старых пятиэтажек появится десятиэтажка

Во дворе дома № 31 на улице Дегтярёва, на месте, где располагается детская площадка и парковка, вырастет десятиэтажка с пятью подъездами, полуподземной стоянкой и встроенным гаражом. Окружать её будут старенькие пятиэтажки. Жители домов переживают, ведь теперь их детям негде играть, а с возведением дома увеличится нагрузка на и без того изношенные коммуникации.

Люди обратились в СМИ, провели собрание жильцов. На сайте администрации Челябинска говорится, что публичные слушания по планировке территории в границах улиц Дегтярёва, Трудовая, Сталеваров и 60-летия Октября состоялись ещё в октябре 2008 года. Документацию утвердил работавший тогда мэром Челябинска Михаил Юревич . После этого участок, на котором и начинает строительство СК «Каскад», продали с торгов.

Статус стройки: ведётся строительство десятиэтажки.

16-этажка вместо сквера на Воровского

Жители всеми силами отстаивают скверик

Челябинцы, выступающие против возведения высотки в сквере на улице Воровского, обратились в прокуратуру Советского района. Они требуют, чтобы строительной компании выдали предписание на демонтаж строительного забора. По словам местных жителей, у застройщика нет разрешения ни на установку ограждения, ни на само строительство дома.

Строительные работы в сквере на улице Воровского начались в начале декабря. На месте деревьев планируют возвести 16-этажный дом. Жители соседних домов уверены, что высотка станет причиной не только вырубки деревьев, но и серьёзных коммунальных проблем.

Статус стройки: администрация Челябинска обратилась в суд с иском признать недострой на улице Воровского незаконным. Очередное судебное заседание — 31 июля 2018 года.

Уплотнение на улице Орджоникидзе

На Орджоникидзе собираются воткнуть офисное здание

В ноябре 2016 года строительная компания «Магистр» наделала шума громким скандалом об уплотнительной застройке. Застройщик приступил к строительству 16-этажной вставки между домами по улице Орджоникидзе № 34 и 36. Но тогда стройку удалось приостановить.

Меньше повезло жильцам дома возле Орджоникидзе , 41. Более 50 челябинцев вышли на улицу с протестом. Депутаты вместе с прокуратурой проверили документы, разрешающие строительство офисного здания, но нарушений не обнаружили.

Статус стройки: работы временно приостановлены по инициативе застройщика. Все разрешительные документы на возведение офисного центра у компании есть.

Стройка на Энтузиастов

Прокуратура вмешалась только после обращения жильцов

Против уплотнительной застройки во дворе домов № 13а и 11в на улице Энтузиастов выступили жильцы близлежащих домов. После их вмешательства прокуратура Центрального района провела проверку. В отношении директора ООО «ГрандСтрой» и самой компании было возбуждено административное дело по факту строительства без разрешения.

Проверка показала, что компания строит дошкольное учреждение дополнительного образования (детский клуб) на основании разрешения администрации Челябинска, выданного 3 сентября 2015 года. Однако срок действия документа истек 31 июля 2016 года.

Статус стройки: здание введено в эксплуатацию. По словам жителей соседних домов, детского клуба, как ранее заявлял застройщик, здесь не будет. Помещения продадут под офисы. Такие объявления от собственника челябинцы увидели на сайте недвижимости.

Как мы видим, истории с уплотнительной застройкой не всегда близки к хеппи-энду. Что будет со стройкой на Калинина, пока не ясно, но редакция 74.ru следит за развитием событий. Все материалы по теме собраны в одном сюжете.