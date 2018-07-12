100 тысяч, 80 млн или 8 кг: сколько денег нужно российским предпринимателям для счастья

Часто можно услышать, что для счастья деньги не нужны, но это неверное утверждение, и так обычно рассуждают те, кто просто не может заработать. Чтобы чувствовать себя счастливым, человеку недостаточно только любить, дружить, гореть великим делом и знать, что тебя понимают и ценят — нужно еще и не испытывать страх, что останешься без крыши над головой, не сможешь прокормить детей, остановишься в развитии. А такой психологический комфорт дают именно деньги.

Я точно знаю, сколько денег мне нужно для комфортной и счастливой жизни: 600 тысяч рублей или 10 тысяч долларов в месяц. Но многие не могут назвать точную цифру и в ответ на такой вопрос начинают просто фантазировать. Хотя есть простая и четкая формула «суммы счастья». Представьте, что у вас уже есть все необходимое: квартира, машина и так далее — и посчитайте, сколько вам еще нужно денег в день на еду, оплату счетов, развлечения, занятия спортом и прочее. Допустим, 2000 рублей (или любая другая сумма — формула от этого не меняется). Умножаем эту цифру на 365 и потом на 10 — получаем 7,3 млн рублей. Это и есть та сумма, которая нужна для счастья, потому что капитал в 7,3 млн рублей, размещенный под 10% годовых, приносит как раз 2 тысячи рублей пассивного дохода в день. С таким доходом можно позволить себе заниматься делом, которое действительно нравится, и все полученные от него деньги спокойно тратить на собственное развитие, семью, дальнейшее увеличение капитала. Вот это и есть та часть счастья, которую можно купить за деньги.

На определенном уровне руководители высшего эшелона очень часто ищут новый смысл в том, что они делают, думая о том, что деньги сами по себе не приносят счастья. После 100 млн долларов они точно теряют смысл, вот абсолютно. У меня в жизни был период лет десять назад, когда я примерно год прожил в Индии . И могу сказать, что, когда я жил там всего на 100 долларов в месяц, мне было абсолютно комфортно и это было офигенно счастливое время.

Денег нужно ровно столько, чтобы чувствовать себя комфортно и обладать определенным уровнем свободы. Если не говорить о крупных покупках, то в Москве для семьи из трех человек это примерно 1–1,5 млн рублей в месяц. По большому счету, если у тебя нет комплексов относительно дорогих автомобилей, яхт, домов на Рублевке и тому подобного, все становится намного проще: удобная одежда, пара автомобилей на семью, возможность путешествовать в любое время, питаться здоровой пищей, заниматься спортом. Я видел много случаев, когда стремление выглядеть богаче не просто не приносило счастья, а чуть ли не съедало человека изнутри. На мой взгляд, лучше заниматься своим продуктом и делать этот мир лучше. Деньги придут сами, и это приятнее, чем участвовать в каких-то гонках тщеславия.

Мария Лапук — сооснователь PR-агентства Vinci Agency

Мне нужно 2 млрд рублей, потому что при средней ставке по депозиту 6% в России именно 2 млрд дает необходимый мне 1,1 млн в месяц денег. Почему столько? Это аренда квартиры и авто или такси — да-да, покупать квартиру и авто не обязательно, — ДМС, спорт и косметология, еда, одежда, путешествия, содержание семьи. В месяц такой суммы достаточно, чтобы не думать о деньгах каждый день. А этого вполне хватит для счастья.

Михаил Энгельгардт — сооснователь компании по автоматизации систем управления персоналом Zozo WFM Для меня «деньги» не равно «счастье», это лишь средство для достижения комфорта. К такому выводу я пришел, когда сменил руководящую позицию в корпоративной сфере на управление собственным проектом. Ранее вкус жизни был обусловлен постоянным ростом дохода, ведь все имеет цену: путешествия, увлечения, спорт, образование. После создания собственной компании я переосмыслил значимость ресурсов. Деньги позволили избавиться от рутины и сфокусироваться на том, что по-настоящему важно: на семье и своем деле. Сейчас для поддержания баланса карьеры и личной жизни мне необходим ежемесячный доход более 5 млн рублей или его аналог в стабильной валюте.

Счастливые моменты случаются с нами даже тогда, когда денег нет совсем и непонятно, будут ли они завтра. Тем не менее, без какой-то разумной базы — жилья, еды, одежды — чувствовать себя устойчиво сложно, особенно, когда появляется семья и пустые карманы уже не кажутся интересным приключением. Сейчас минимально комфортный порог для меня — 5 тысяч долларов в месяц.

Ученые Принстонского университета несколько лет назад доказали, что радость от роста доходов заканчивается после определенной цифры. У американцев это 75 тысяч долларов в год на семью. Я согласен с выводами исследования, примеры из жизни их подтверждают. Когда денег значительно больше, чем нужно для обеспечения себя и семьи всем необходимым, включая образование, развлечения, здоровье, — у многих появляются навязчивые мысли об инвестировании и сохранении средств, одолевает страх потерять привычный уровень жизни. Часто излишества выливаются в бесконтрольное потребление либо угнетают и делают, наоборот, несчастными из-за отсутствия гарантий их сохранения.

Алексей Карфидов — сооснователь бюро инженерного дизайна «Карфидов Лаб»

Для минимального счастья в месяц мне необходимо примерно 100–110 тысяч рублей: на счастливое ЖКХ — 7–8 тысяч рублей, на счастливую дорогу и счастливый бензин — около 10 тысяч рублей, счастливый садик и занятия — около 6 тысяч рублей, на продукты и одежду и прочее — около 80 тысяч рублей. Но вообще для счастья достаточно того, чтобы твоя семья была счастлива; все сверх этого — это то счастье, которое можно копить и откладывать. А все, что выше, — уже запредельное счастье.

Деньги для меня — не самое главное, и они никогда не были самоцелью. Для счастливой жизни мне достаточно суммы, которая бы покрывала основные расходы. Они не очень большие: от 300 до 500 тысяч в месяц. Этого хватает, чтобы тихо и спокойно существовать, при этом не отказывать себе, например, в посещении оперы и вкусном кофе. А самые ценные вещи и вовсе бесплатные — это любовь к близким, вера и осознание того, что занимаешься важным делом.

Конечно, хотелось бы такой уровень достатка, чтобы оставить все дела и до конца жизни ни в чем не нуждаться. Думаю, для этого было бы достаточно 50–80 миллионов долларов.

Евгений Никонов — основатель креативного агентства BezNebes

Для счастья мне нужно 8 кг денег в месяц. На путешествия и развлечения будет уходить 7 кг, а 1 кг я буду откладывать на пенсию. Ведь счастливым я хочу быть долго!

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