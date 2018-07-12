Бывший замглавы Спецстроя признан виновным в хищении более миллиарда рублей 

Такое решение принял Пресненский Москвы. Фото: www.cs9.pikabu.ru В Пресненском суде г. Москвы рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Бурякова (на фото), который обвиняется в хищении бюджетных денег при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ. Экс-чиновнику, арестованному ровно два года назад, в июле 2016-го, предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако Александр Буряков признал свою вину, и в январе 2017 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с заместителем генпрокурора России Виктором Гринем, рассказав в рамках сделки о том, что бывший первый заместитель главы Спецстроя России Александр Загорулько (на фото) получал откаты за заключение крупных контрактов с подрядчиками. Фото: www.zanostroy.ru В связи с тем, что Буряков заключил сделку со следствием, судебный процесс в отношении него проходит в особом порядке — без исследования доказательств по делу, уточняет Интерфакс. Кроме того, такая форма ведения процесса судопроизводства позволяет подсудимому рассчитывать на более мягкий приговор — не более двух третей от максимально возможного наказания. Александру Бурякову инкриминируется совершение трех эпизодов мошенничества в составе организованной группы, в которую входили уже упомянутый Александр Загорулько, а также три предпринимателя (по информации СМИ, одного из них зовут Кадыр Караханов). Как полагает следствие, в результате их действий из бюджета было похищено свыше 1 млрд руб. Сами хищения осуществлялись через авансовые платежи и заведомо ложные сведения об объеме, стоимости и качестве выполненных работ в ходе капремонта военных городков и других объектов в Москве и Тверской области в 2013—2015 годах. Фото: www.amir.info В момент подготовки материала к публикации стало известно, что суд признал Александра Бурякова виновным в хищениях путем мошенничества на сумму более 1 млрд руб. Судья приступила к оглашению приговора: «Буряков совершил три эпизода мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием должностных полномочий». Накануне гособвинитель запросила для подсудимого пять лет колонии со штрафом в 600 тыс. руб. Портал ЕРЗ минувшей осенью сообщал о ликвидации Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Напомним, что вместо ликвидированной организации созданы восемь ФГУПов, задача которых — строить исключительно спецобъекты для Минобороны. При этом предприятия не могут в таком же объеме заниматься жилищным строительством, как это делали подразделения прежнего Спецстроя, поскольку с 1 июля 2018 года вступили в силу нормы, разрешающие привлекать дольщиков только хозяйственным обществам. ФГУПы, как известно, не являются хозяйственными обществами, хотя некоторые из них в регионах своего присутствия возглавляли ТОП крупнейших застройщиков жилья. Фото: www.fedinf.ru Например, портал ЕРЗ неоднократно писал о проблемах и банкротстве крупнейшего дальневосточного застройщика жилья «Дальспецстрой», позже переименованного в ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ №6) Министерства обороны России». Компания являлась частью «Спецстроя». Еще в марте нынешнего года предприятие занимало 1-е место в ТОП застройщиков Хабаровского края. Сообщал ЕРЗ и о том, что бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман был приговорен к 12 годам заключения. Кроме того, на него наложен штраф в 1,5 млн руб., а Дальневосточный окружной военный суд запретил ему в течение двух лет занимать государственные должности. Хризман признан виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома «Восточный». Фото: www. s5.bloknot.ru СПРАВКА: Буряков Александр Александрович. Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Полковник. Кандидат военных наук. Родился в 1970 г. в поселке Красногвардейское Краснодарского края. В 1993 г. окончил Ставропольское высшее военное инженерное училище связи, в 1999-м — Академию гражданской защиты МЧС России. В 1993—1996 гг. проходил военную службу в войсках гражданской обороны (МЧС России). В 1999—2004 гг. преподавал в Академии гражданской защиты МЧС России. В 2004—2013 гг. служил в МЧС России на разных должностях, от начальника отдела международных договоров и конвенций Департамента правового обеспечения до замдиректора Департамента инвестиций и капитального строительства. В 2013—2015 гг. — заместитель начальника Центрального производственно-распорядительного управления Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России). 6 июля 2015 г. назначен на должность заместителя директора Спецстроя. Ровно через год после назначения на должность замглавы Спецстроя, в июле 2016-го, был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: www.stalyans.ru