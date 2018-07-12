National Geographic Россия открыл прием заявок на конкурс о дикой природе страны

"Испытать удачу могут все граждане РФ , достигшие 18 лет, а для несовершеннолетних фотографов открыта специальная номинация «Юные таланты», — рассказали представители журнала.

"Дикая природа России" — всероссийский проект, включающий фотоконкурс и последующую серию выставок по городам России. Конкурс проводится с 2011 года, его цель — привлечь внимание к фотоискусству и показать, что «каждый может сделать по-настоящему качественную и интересную фотографию».

В этом сезоне награды вручат в том числе в номинациях «Птицы», «Заповедная Россия», «От заката до рассвета», «Городские джунгли», «Искусство в природе». Главный приз — премия в размере 300 тыс. рублей, имена лауреатов назовут в декабре.