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National Geographic Россия открыл прием заявок на конкурс о дикой природе страны
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National Geographic Россия открыл прием заявок на конкурс о дикой природе страны 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Журнал National Geographic Россия объявил о старте нового сезона конкурса «Дикая природа России», заявки принимаются до 30 сентября на сайте www.nat-geo.ru, сообщили в четверг в пресс-службе издания.
"Испытать удачу могут все граждане РФ, достигшие 18 лет, а для несовершеннолетних фотографов открыта специальная номинация «Юные таланты», — рассказали представители журнала.
"Дикая природа России" — всероссийский проект, включающий фотоконкурс и последующую серию выставок по городам России. Конкурс проводится с 2011 года, его цель — привлечь внимание к фотоискусству и показать, что «каждый может сделать по-настоящему качественную и интересную фотографию».
В этом сезоне награды вручат в том числе в номинациях «Птицы», «Заповедная Россия», «От заката до рассвета», «Городские джунгли», «Искусство в природе». Главный приз — премия в размере 300 тыс. рублей, имена лауреатов назовут в декабре.
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