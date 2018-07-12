Нужен ли в раю зонтик? Готовимся к Gamers Paradise

Синоптики обещают, что с 19 июля по начало августа в Таиланде будет жарко, но облачно, вдобавок возможны дожди с грозами. Так что нашей съёмочно-трансляционной группе вряд ли грозит обгореть до гиподермы. Как и всем прочим обитателям отеля Gamers Paradise. К счастью, ударная группа Игромании едет туда не за загаром, а ради вас!

Владимир Акиньшин, Фёдор Кокорев, Те, кто следит за нашими информационно-развлекательными программами «Игромания утром», уже неоднократно слышали о том, как готовится к поездке в геймерский рай наш видеоотдел: Никита Власов, Лев Левин Анатолий Ефремов и другие. Уже 16 июля они выйдут в эфир из места, которое выстроено с расчётом на больших поклонников игр. После этого в течение двух недель мы советуем не пропускать наши прямые трансляции. Ведь в них мы будем разыгрывать ключи на игры и другие подарки, устраивать мини-турниры, играть в новые и старые игры и так далее. А уж с выбором живописных мест для ведущих проблем не будет: всё-таки это Таиланд, пусть и пасмурный и дождливый!

Но есть и главный повод следить за нашими тропическими эфирами. С 16 июля мы начинаем особый конкурс, главным призом которого станет роскошный тур на двоих в Gamers Paradise. Победитель сможет целый месяц наслаждаться пребыванием в отеле, шведским столом, вечеринками на крыше и неограниченным доступом к роскошным игровым залам. Можно будет не заботиться о билетах на самолёт туда и обратно, трансфере до отеля и некоторых дополнительных развлечениях и удобствах. Придётся лишь определиться со сроками: воспользоваться призом можно до 31 октября 2018 года.

Пока что мы храним в тайне, в чём именно заключается наше райское испытание. Обо всех подробностях вы узнаете 16 июля. У вас будет всего две недели на то, чтобы победить, так что не упустите шанс попасть в рай! Следите за нашими новостями и анонсами, настраивайтесь на экзотический летний отдых, и пусть вам повезёт.

Я попаду в рай!