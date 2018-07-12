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В Курске станет меньше парковочных мест
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В Курске станет меньше парковочных мест 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
В администрации Курска рассказали об изменившихся правилах парковки и движения по городским магистралям.
До конца августа возле подъездов к предприятиям и организациям появятся знаки, запрещающие остановку транспорта возле: АО «Авиаавтоматика» станции скорой медицинской помощи по улице Энгельса, областной детской клинической больницы, Центра ГО и ЧС Курской области, автостанции, областного Дворца молодёжи, предприятия пассажирского автотранспорта, а также подъезда к жилым домам по улицам Станционная, 4, Бойцов 9-й дивизии, 185, Павлова, 6.
Ограничение максимальной скорости до 40 км/час будет действовать на дороге возле территории школы в поселке 1-я Моква, на участке улицы Цюрупы от переулка Чапаева до улицы 3-я Щигровская; до 20 км/час — на улице Парк Солянка.
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