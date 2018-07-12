Генерал Куропаткин: как он командовал войсками в Русско-японскую войну

Русско-японская война 1904–1905 годов — бесславная страница в истории Российской империи. Едва ли не главным виновником этого традиционно считают генерала Алексея Николаевича Куропаткина, командовавшего поначалу сухопутными войсками, а затем и всеми боевыми силами кампании. По мнению многих современников и историков, именно его преступная нерешительность в ключевые моменты войны принесла России поражение. Куропаткина называют бездарным полководцем и человеком недалекого ума. Между тем факты биографии генерала свидетельствуют, что он был незаурядной и разносторонне одаренной личностью.

Солдат, ученый, писатель

Куропаткин был потомственным военным, внуком унтер-офицера, выходца из крепостных, чей сын усердной службой добился капитанского звания и дворянства. В 1866 году после обучения в Первом кадетском корпусе и Первом Павловском военном училище 18-летний подпоручик Алексей Куропаткин был направлен в Туркестан , где за пять лет успел заслужить ордена Святого Станислава и Святой Анны третьей степени с мечами и бантом, стать ротным командиром и получить звание штабс-капитана.

В 1871 году Куропаткин поступил в Николаевскую академию Генштаба Санкт-Петербурге . Как лучший из выпускников академии в 1874-м он был отправлен в научную командировку за рубеж. В Алжире молодой офицер изучал искусство боя в условиях пустыни, в том числе и на практике — за участие в походе французских войск в Большую Сахару его наградили крестом орденом Почетного легиона.

Впервые изданная в 1877 году книга «Алжирия», где Куропаткин подытожил опыт своей заграничной командировки, положила начало его плодотворной писательской деятельности.

Вернувшись в 1875-м в Петербург, он предпочел престижной и безопасной службе в Генштабе назначение в уже знакомый ему Туркестан, где сражался в завоевательных кампаниях.

Русско-турецкую войну 1877–1878 годов Куропаткин встретил в чине подполковника. Отвага, выказанная в исторической битве под Плевной, сделала его народным героем. При штурме вражеских редутов Алексей Николаевич был тяжело ранен.

Администратор

В конце 1870-1880-х Куропаткин руководил несколькими успешными баталиями, участвовал в дипломатических миссиях, семь лет служил в Главном (бывшем Генеральном) штабе, выпустил книги о Кашгарии, Туркмении , Русско-турецкой войне, представляющие литературный и научный интерес и поныне. В 1890-м в чине генерала от инфантерии он был назначен командующим войсками, а фактически главой Закаспийской области.

На этой должности раскрылся еще один талант Куропаткина: он оказался прекрасным хозяйственником, заботящимся о благе подопечных. Под его управлением в ранее полудиком и нищем краю строились города, возникали школы, развивались земледелие, промышленность и торговля. Все это не осталось незамеченным в Петербурге, и в 1898 году Куропаткину пришлось снова вернуться в столицу — на сей раз, чтобы возглавить Военное министерство.

Министр

В этой роли Куропаткин тоже проявил себя как заботливый и внимательный руководитель.

Он увеличил суммы, выделяемые на содержание военнослужащих. Офицерам повысил квартирные оклады. Распорядился переоборудовать и благоустроить казармы, в которых жили рядовые, и ввести для них чайное довольствие и походные кухни.

Уже в конце бытности Куропаткина министром в армии были отменены телесные наказания. При нем открылись семь новых кадетских корпусов и курсы для офицеров-воспитателей.

Также он уделял большое внимание оснащению армии, которую справедливо считал отсталой по мировым стандартам.

Войска были частично перевооружены. Появились, например, винтовки Мосина, 76-миллиметровые скорострельные пушки, были обучены и сформированы первые роты пулеметчиков.

И все же изменений было недостаточно, чтобы с готовностью встретить Русско-японскую войну, начавшуюся 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года.

Генерал Куропаткин на фронтах Русско-японской войны

В феврале 1904-го Куропаткин, теперь уже генерал-адъютант, ознакомил Николая II со своим планом ведения кампании. Он считал, что на первой стадии войны нужно придерживаться оборонительной стратегии, отступая на север и благодаря свежим подкреплениям постепенно набирая силы, и начать решительное наступление лишь тогда, когда русские войска будут располагать для этого всеми необходимыми ресурсами.

Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской армией и отправлен на Дальний Восток.

«Публика любила Куропаткина. На всех попутных железнодорожных станциях его встречали цветы и аплодисменты», — пишет историк А. И. Уткин. Но генерал знал, как быстро восторг может смениться хулой, когда выяснится, что он не настроен на «маленькую победоносную войну», которой жаждало общество. [С-BLOCK]

В быстрой победе была уверена и практически вся военная верхушка, кроме самого Куропаткина. Не сомневался в близком триумфе и главнокомандующий русскими силами в Порт-Артуре и Маньчжурии и наместник на Дальнем Востоке адмирал Е. И. Алексеев.

Между тем хотя общей численностью русские армия и флот намного превосходили Вооруженные силы Японии , на момент начала войны контингент российских боевых сил на Дальнем Востоке составлял не более 150 тысяч человек. Японская же армия после мобилизации насчитывала около 850 00 бойцов, к тому же была куда лучше оснащена.

Переброска подкреплений к русским войскам могла происходить лишь очень медленно: Транссибирская магистраль пропускала всего несколько поездов в сутки, и чтобы доставить один армейский корпус, требовалось не меньше месяца.

Эти обстоятельства сами по себе послужили одной из причин поражения России в Русско-японской войне. Другой причиной стало отсутствие единой точки зрения и согласованности среди командования. Не раз случалось так, что когда Куропаткин решал отступить, Алексеев, смещенный с поста главнокомандующего в октябре 1904-го, но остававшийся наместником до лета 1905-го, или кто-нибудь из ретивых подчиненных приказывал атаковать. Это приводило к замешательству, которым не мог не воспользоваться противник. [С-BLOCK]

Скорее всего, Куропаткин оценивал ситуацию более здраво, чем его нетерпеливые коллеги. Но, попав в условия, отличные от тех, в которых ему приходилось сражаться прежде, он часто не мог сориентироваться и проявить должную гибкость — иными словами, оказался плохим тактиком. Поэтому осуществить свой тщательно продуманный стратегический план ему не удалось.

Так, лично командуя четырьмя важнейшими для всей кампании битвами — при Ляояне, на реке Шахэ, возле Сандепу и под Мукденом — в первых трех случаях он отдал своим частям приказ к отступлению, когда, как считают историки, объективно исход боя еще не был решен.

Операция под Мукденом провалилась из-за разобщения русских сил: пока одни части отступали, чтобы перегруппировать силы, другие были загнаны японцами в узкий огневой коридор.

После Мукдена Куропаткин был, в свою очередь, смещен с поста, но русским войскам это не принесло удачи.

Капитуляция России была вызвана в числе прочего и внутренней неспокойной обстановкой в стране: в 1905 году в империи росли народные недовольства. В этой ситуации плохой мир казался предпочтительнее хорошей войны, а Куропаткин идеально подходил на роль козла отпущения.

Жизнь после поражения

Генерал скончался в 1925 году в своей родовой усадьбе Шешурино, куда перебрался на склоне дней и где учил детей в сельской школе и заведовал библиотекой. Он оставил потомкам «Записки о Русско-японской войне», участвовал в Первой мировой, пережил Октябрьскую революцию и гибель сына.

Несмотря на все заслуги на поле боя и в мирной деятельности, Алексей Николаевич Куропаткин вошел в историю как человек, проигравший Русско-японскую войну, трагикомическая фигура, оказавшаяся не в то время не на том месте. Однако если это и справедливо, то лишь отчасти.