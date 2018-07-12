Кадыров считает, что полпред Матовников улучшит имидж Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. / ТАСС /. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников улучшит имидж макрорегиона.

"Первая наша задача — показать всей России и миру, что кавказские регионы не проблема, а хребет, врата нашего государства. Я думаю, он начнет с улучшения имиджа Северного Кавказа, и мы будем ему в этом помощниками… Уверен, что новый полпред поменяет имидж, потому что он знаком не только с Чеченской Республикой, но и со всеми регионами СКФО", — сказал Кадыров журналистам в четверг.

По его словам, работать с Матовниковым будет интересно и в то же время непросто из-за его требовательности.

Полпред главы государства в СКФО Александр Матовников впервые в новой должности прибыл в четверг в Чечню, обсудив с членами правительства региона социально-экономическое развитие, а также встретившись с руководителями правоохранительных и судебных органов Чечни. Полпред намерен посетить грозненский православный храм Архангела Михаила , главную мечеть республики «Сердце Чечни», Российский университет спецназа в Гудермесе и церемонию вручения дипломов выпускникам Чеченского государственного университета.