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Кадыров считает, что полпред Матовников улучшит имидж Северного Кавказа
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Кадыров считает, что полпред Матовников улучшит имидж Северного Кавказа 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников улучшит имидж макрорегиона.
"Первая наша задача — показать всей России и миру, что кавказские регионы не проблема, а хребет, врата нашего государства. Я думаю, он начнет с улучшения имиджа Северного Кавказа, и мы будем ему в этом помощниками… Уверен, что новый полпред поменяет имидж, потому что он знаком не только с Чеченской Республикой, но и со всеми регионами СКФО", — сказал Кадыров журналистам в четверг.
По его словам, работать с Матовниковым будет интересно и в то же время непросто из-за его требовательности.
Полпред главы государства в СКФО Александр Матовников впервые в новой должности прибыл в четверг в Чечню, обсудив с членами правительства региона социально-экономическое развитие, а также встретившись с руководителями правоохранительных и судебных органов Чечни. Полпред намерен посетить грозненский православный храм Архангела Михаила, главную мечеть республики «Сердце Чечни», Российский университет спецназа в Гудермесе и церемонию вручения дипломов выпускникам Чеченского государственного университета.
Герой России генерал-майор Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня 2018 года вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.
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