Ещё
Американские компании в КНР выступили против торговой войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские компании в КНР выступили против торговой войны 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Компании из Соединенных Штатов, оперирующие на рынке Китая, высказались против торговой войны и введения дополнительных ограничений на торговлю между двумя странами. Об этом говорится в опубликованном Американской торговой палатой в КНР исследовании.
Согласно докладу ведомства, свыше 69% из 434 оперирующих на китайском рынке компаний заявили, что они «выступают против введения пошлин со стороны США в отношении Китая».
"Как компания, которая строго следует принципу «в Китае — для Китая», мы выступаем против введения пошлин и поддерживаем свободную торговлю", — приводит в пятницу газета China Daily слова главы компании 3M China Стивена Шафера. «США и Китай вполне могли бы найти решение мирного сосуществования», — отметил топ-менеджер.
Согласно президенту палаты Кеннету Джарретту, «представительства многих американских компаний в Китае ведут активные переговоры с головными офисами, передавая из первых уст те последствия, с которыми им пришлось столкнуться ввиду эскалации торговых трений». Глава ведомства отметил, что «это позволит создать реальную картину происходящего и продемонстрировать негативные эффекты, которые уже испытывает американский бизнес».
По данным исследования, «несмотря на жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении КНР, компании из Соединенных Штатов по-прежнему оценивают Китай как наиболее перспективный и надежный рынок». Отмечается, что «более 61% представителей американского бизнеса ожидают увеличения инвестиций в Китай до конца текущего года».
Во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%. В этой связи vинкоммерции КНР заявило, что новые пошлины Соединенных Штатов в отношении китайской продукции «обернутся для Вашингтона всеобщим протестом и ответными мерами международного сообщества через ВТО». По словам министерства, «Пекин удивлен действиями Белого дома, которые ущемляют ключевые интересы Китая». «Мы не можем смириться с подобными шагами и выражаем по этому поводу решительный протест», — подчеркивается в сообщении ведомства.
ТАСС: последние новости
Турист-инвалид остался недоволен инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями Кабмин выдвинул экс-министра по делам Северного Кавказа Кузнецова в совет директоров НМТП Пашинян: Армения надеется развивать отношения и с Россией, и с западными странами
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина367
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера119
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ187
Россияне скупают жилье в Турции77
Россия назвала замену «Армате»202
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение