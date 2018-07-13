Американские компании в КНР выступили против торговой войны

ПЕКИН, 13 июля. / ТАСС /. Компании из Соединенных Штатов , оперирующие на рынке Китая , высказались против торговой войны и введения дополнительных ограничений на торговлю между двумя странами. Об этом говорится в опубликованном Американской торговой палатой в КНР исследовании.

Согласно докладу ведомства, свыше 69% из 434 оперирующих на китайском рынке компаний заявили, что они «выступают против введения пошлин со стороны США в отношении Китая».

"Как компания, которая строго следует принципу «в Китае — для Китая», мы выступаем против введения пошлин и поддерживаем свободную торговлю", — приводит в пятницу газета China Daily слова главы компании 3M China Стивена Шафера. «США и Китай вполне могли бы найти решение мирного сосуществования», — отметил топ-менеджер.

Согласно президенту палаты Кеннету Джарретту, «представительства многих американских компаний в Китае ведут активные переговоры с головными офисами, передавая из первых уст те последствия, с которыми им пришлось столкнуться ввиду эскалации торговых трений». Глава ведомства отметил, что «это позволит создать реальную картину происходящего и продемонстрировать негативные эффекты, которые уже испытывает американский бизнес».

По данным исследования, «несмотря на жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении КНР, компании из Соединенных Штатов по-прежнему оценивают Китай как наиболее перспективный и надежный рынок». Отмечается, что «более 61% представителей американского бизнеса ожидают увеличения инвестиций в Китай до конца текущего года».