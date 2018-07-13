Расширили поиск. Мэрия Нижнего Новгорода разместила вакансии на сайте HeadHunter 

— Один из самых действенных и современных инструментов подбора специалистов — это размещение вакансий на сайте HeadHunter. Доступ к широчайшей базе резюме интернет-ресурса — это наиболее эффективный метод по привлечению инициативных молодых кадров, — пояснил шаги администрации директора департамента организационно-кадрового обеспечения Александр Малафеев. — Кандидаты, обратившиеся к сайту, смогут соотнести свои возможности с той работой, на которую они претендуют. И уже на данном этапе решить для себя, подавать резюме или не подавать. Мы, в свою очередь, тоже сможем видеть тенденции рынка труда и набирать потенциальный кадровый состав.
Муниципалитет впервые обратился к рекрутинговому интернет-ресурсу, преследуя еще одну цель — возможность создания HR-бренда администрации Нижнего Новгорда.
— HeadHunter — это серьезная база инструментов по продвижению муниципалитета как хорошего, надежного работодателя среди наших потенциальных сотрудников, — признался чиновник. — Ведь администрация Нижнего Новгорода — это место, где можно развивать профессиональные навыки, совершенствоваться, получать опыт и идти дальше по карьерной лестнице.
Мэр города Владимир Панов ищет чиновников для новой администрации везде. Он призвал горожан, имеющих опыт работы в соответствующих отраслях, предлагать свои кандидатуры на вакантные должности. Сам он занял свой пост по конкурсу, так же были выбраны руководитель департамента транспорта и директор «Нижегородэлектротранса». А на последней встрече с предпринимателями он не шутя предложил пост гендиректора умирающего «Нижегородпассажиравтотранса» президенту Союза перевозчиков Нижегородской области Михаилу Романычеву.