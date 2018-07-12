В Алтайском крае построят три промышленные площадки для бизнеса

В прошлом году сектор малого бизнеса в регионе показал существенный рост активности — инвестиции увеличились более чем на четверть, объемы поставленных товаров и услуг — почти на сорок процентов. Несмотря на это, краевые власти решили существенно расширить меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе финансовые. Теперь средствами регионального бюджета будут частично субсидировать затраты предпринимателей не только по обслуживанию инвестиционных кредитов, оплате налогов на прибыль и на имущество, но и лизинговые платежи, а также расходы на приобретение высокотехнологичного оборудования и подключение к инженерным сетям.

Правда, как пояснили корреспонденту «РГ» в минэкономразвития региона, общий объем финансовой помощи в этом году не изменится, поскольку он ограничен лимитами текущего бюджета. Но у предпринимателей будет более широкий выбор мер поддержки. Те, кто не пользуется кредитными средствами, могут частично компенсировать свои затраты на покупку оборудования или подключение к сетям, которое, как известно, недешево.

Более глобальные изменения в ближайшее время должны произойти в инфраструктуре. Сегодня в крае действует около восьмидесяти организаций, оказывающих услуги малому и среднему бизнесу региона. Теперь, по словам врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых, стоит задача интегрировать все эти виды поддержки, чтобы предприниматели могли их получать из одного окна. Эту роль взял на себя Алтайский фонд развития МСП, который объединил несколько институтов поддержки и координирует деятельность всех организаций в этой области.

Кроме того, Алтайский край уже в этом году примет участие в пилотном внедрении института бизнес-гида.

— Это специалист на уровне муниципальной власти, который будет взаимодействовать с предпринимателями 24 часа в сутки, откликаться на все их запросы. В нынешнем году опробуем проект на западных районах, а потом распространим его по всей территории края, — пояснил Виталий Дешевых.

Региональные власти признают, что Алтайский край сегодня отстает от многих других субъектов федерации по развитию технологической инфраструктуры поддержки — это бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки.

В регионе действует только два бизнес-инкубатора — в Барнауле Бийске . Планировали открыть еще два — в Рубцовске и Славгороде, но пока не решен вопрос о софинансировании этого строительства из средств федерального бюджета. «К реализации проекта по возведению бизнес-инкубатора в Рубцовске мы приступили. Должны его построить до конца 2020 года, если финансирование будет с 2019-го. Но пока минэкономразвития РФ не представило четких планов по софинансированию таких проектов в регионах», — пояснили в региональном управлении по развитию предпринимательства.

— Мы сегодня активно работаем над проектом «Мой бизнес-парк», который предполагает создание промышленных площадок муниципального уровня, — отметил Виталий Дешевых. — Регион подал заявки в минэкономразвития РФ на создание таких площадок в Барнауле, Бийске и Новоалтайске

Софинансирование каждого проекта из средств федерального бюджета планируется в объеме от 200 миллионов рублей на три года.

На эти средства будет создана необходимая инженерная инфраструктура, включая дороги. А бизнес должен открыть здесь новые производства. Проект рассчитан на 201-2021 годы и к концу этого срока заполняемость площадок новыми производствами должна достичь 75 процентов.

Будут ли востребованы промпарки у бизнеса? Так, сегодня в алтайских моногородах Заринске и Новоалтайске, получивших статус территорий опережающего развития, а вместе с ним и существенные налоговые преференции, инвесторы пока не стоят в очередь, чтобы открыть здесь производство. Конечно, в моногородах есть проблемы с инженерной инфраструктурой. В новых промпарках их быть не должно.

Барнаульский предприниматель, выпускающий резиновое покрытие для детских и спортивных площадок, при расширении производства столкнулся с дефицитом недорогих и удобных промышленных площадок. «Производственные помещения либо очень дороги, либо неудобны по транспортной логистике. Если бы в Барнауле предложили удобное место со всей „инженеркой“ и доступной арендой — это была бы хорошая помощь», — уверен он.

Справка «РГ»

В Алтайском крае, по данным статистики, на начало 2018 года зарегистрировано 87,78 тысячи микро-, малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Мнение

Юрий Фриц , исполнительный директор Союза предпринимателей Алтайского края:

— Любое расширение поддержки бизнеса — это хорошо. Но это снова избирательная помощь, которой могут воспользоваться лишь некоторые. На наш взгляд, более справедливой была бы сегментированная поддержка, позволяющая оказать помощь всем участникам наиболее перспективных для края отраслей. Как, например, субсидии на литр молока, которые получают все фермеры, развивающие животноводство. Что касается новых промышленных парков, то, конечно, такие доступные площадки для размещения производства нужны. Однако более действенной помощью бизнесу стало бы снижение налоговой нагрузки, хотя бы в части региональных налогов и сборов.