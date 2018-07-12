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Суд Австрии признал права России на водки Stolichnaya и Moskovskaya
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Суд Австрии признал права России на водки Stolichnaya и Moskovskaya 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Верховный суд Австрии признал окончательными выводы голландских судов о правах Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» на всемирно известные товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе «Союзплодоимпорта», таким образом, признано незаконным владение данными товарными знаками компанией Spirits International B​​​. V. (Spirits). Дело о правах на оспариваемые товарные знаки отправлено на повторное рассмотрение.
Кроме того, Верховный суд Австрии вынес ключевое решение в австрийском судебном процессе, который длится с 2004 года, и создал прецедент для всех судов стран-членов ЕС.
"Союзплодоимпорт" является правообладателем ряда товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию.
В 1997 году права на данные бренды купил за бесценок предприниматель и друг покойного олигарха Бориса Березовского Юрий Шефлер. В 2001 государство начало процесс национализации всех утраченных брендов, в связи с чем начались и судебные тяжбы за советские алкогольные марки. На территории России права на «Столичную» и «Московскую» были переданы федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодимпорт». Тогда Шефлер перенес производство купленных им брендов водки за рубеж.
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