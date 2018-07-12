Выстрелы в спину или самооборона? В Воронеже за убийство детектива Кусова попросили 11 лет

В прениях с противоположными версиями выступили обвинение и защита. В воронежском суде в прениях по громкому делу об убийстве частного детектива Виктора Кусова выступили обвинение и защита. Бывшего силовика в июне 2016 года застрелил экс-милиционер Александр Гончаров после затяжного конфликта по разделу бизнеса. По версии обвинения, семьи и друзей Виктора Кусова, Александр Гончаров убивал хладнокровно, стрелял в спину. Потом в руку Кусова подбросил гранату, чтобы инсценировать самооборону. По версии защиты, Александр Гончаров выстрелил в бывшего друга четыре раза, чтобы избежать взрыва гранаты. Судье придётся не просто оценивать доказательства, а решить — кто из экс-милиционеров повёл себя вопреки логике и здравому смыслу. В перипетиях резонансного дела разбиралась корреспондент «Вести-Воронеж». История конфликта Виктор Кусов и Александр Гончаров знали друг друга с 90-х, они вместе служили в РУБОП МВД . Кусов возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью, Гончаров руководил отделом по борьбе с коррупцией. Милиционеры общались, дружили семьями. После выхода в отставку Виктор Кусов первым в Воронеже получил лицензию частного детектива. Примерно тогда же Гончаров и Кусов стали совладельцами ЧОП «Бумеранг». Организация сдавала в аренду площади на ярмарке на Донбасской, охраняла её и несколько других объектов, содержала ООО «Центр славянской культуры „Дом Сварога“.

Разлад начался весной 2015 года, когда Гончаров предложил Кусову выйти из бизнеса. Дела пошли хуже, несколько заказчиков отказались от услуг ЧОП „Бумеранг“. Гончаров объяснил неприятности „плохой репутацией“ Кусова, которого считали связанным с криминалом. В ответ Кусов стал проверять бухгалтерию, документы, подозревая партнёра в выводе средств. Частный детектив настоял на аудиторской проверке, чтобы дать оценку активам. Кусов требовал раздела всей недвижимости пополам, что сильно возмущало Гончарова. Особенно его расстраивала необходимость делить помещение и имущества музея, экспонаты которого Гончаров долго собирал. Все разговоры между совладельцев заканчивались скандалами. Устав, оба они делегировали переговоры о разделе имущества своим дочерям, но напряжение сохранялось. День убийства Версия обвинения Выступая в прениях, гособвинитель Наталья Кузнецова изложила события 13 июня 2016 года в офисе ЧОП „Бумеранг“ на улице Донбасской. Утром туда пришёл Виктор Кусов, который сразу же отправился на кухню. Он поздоровался с Александром Гончаровым и директором Сергеем Басковым. Когда Басков ушёл на своё рабочее место, у Гончарова возник преступный умысел на убийство Кусова. Экс-милиционер отправился в кухню, где расстрелял Виктора Кусова.

Первые два выстрела попали Виктору Кусову в спину — задели лёгкое и грудь. Предположительно, Кусов стоял боком к Гончарову и не ожидал, что тот достанет пистолет. Третья пуля попала в живот человека, когда он падал. В четвёртый раз Гончаров выстрелил, когда Кусов уже лежал — пуля прошла по касательной. Смертельными стали первые два выстрела. Кусов умер от сквозных ранений груди — сердца и лёгкого, осложнившихся острой кровопотерей.

Александра Гончарова обвинили в убийстве, незаконном хранения пистолета Макарова 1967 года выпуска и патронов к нему. Гособвинитель попросила суд признать его виновным и назначить 11 лет колонии строгого режима . Потерпевшая Юлия Кусова, дочь погибшего детектива, попросила „самого сурового наказания“ за „хладнокровное“ убийство отца. За два года Гончарова не извинился перед семьёй, не сожалеет и не раскаивается в случившемся, считают потерпевшие. Версия защиты Адвокаты Александра Гончарова попросили вынести ему оправдательный приговор, так как он „действовал в пределах необходимой обороны“. Экс-милиционер не отрицает, что застрелил Виктора Кусова. Считает, что другого выбора не было. О чём подробно в прениях рассказали четыре адвоката подсудимого, выступавшие в сумме больше пяти часов.

По версии защиты, Александр Гончаров зашёл на кухню оставить грязную тряпку и увидел на столешнице пистолет Виктора Кусова. Опасаясь за свою жизнь, Гончаров схватил оружие и стал рассматривать, думая, что это травматический пистолет. Виктор Кусов ничего не сказал, не попытался отнять оружие. Подняв голову от пистолета, Гончаров увидел у Кусова гранату в руках, из которой он двумя руками выдёргивал чеку. Поэтому Гончаров дважды выстрелил в Кусова. Но тот продолжал пытаться взорвать боеприпас. Поэтому Гончаров ещё дважды нажал на курок. Адвокаты считают, что Александр Гончаров стрелял, так как была реальная угроза, и закон даёт ему право защищать свою жизнь. Противостояние сторон О пистолете и следах ДНК Стороны посвятили большую часть своих выступлений анализу судмедэкспертиз. Речь о следах ДНК Александра Гончарова на оружии и боеприпасах. Так внутри пистолета Макарова было обнаружено только ДНК Александра Гончарова, отметило обвинение. На рукоятке орудия убийства нашли следы потожира и Гончарова, и Кусова, в свою очередь обратил внимание адвокат Владимир Комаров . Он отметил, что, принимая версию об убийстве, суду придётся объяснять, откуда на пистолете появилось ДНК Кусова. Комаров также подчеркнул, что на гранате нет следов Гончарова — только ДНК Кусова и взрывотехника, достававшего боеприпас из руки убитого. По мнению защиты, никак не доказано обвинение Александра Гончарова в незаконном хранении оружия.

Ведь следствию так и не удалось установить, откуда в кухне офиса ЧОП взялся пистолет Макарова 1967 года выпуска. Что касается найденных 30 патронов к нему, на двух из них обнаружили ДНК Александра Гончарова. Адвоката Светлана Мекеда объяснила их появления фальсификацией доказательств. Она считает, что биологические следы Гончарова на патроны могли перенести силовики с тампонов со смывами рук подозреваемого. Сделали они это, чтобы „обеспечить обвинение в умышленном убийстве“. О руках убитого Наталья Кузнецова в прениях напомнила суду о важнейшем из доказательств — наличие следов пороха на обеих руках Виктора Кусова, в том числе на ладони, в которой у него нашли гранату. — В тот момент, когда производились выстрелы, гранаты в руках у Кусова не было. Экспертиза свидетельствует, что на его левой руке находится продукт выстрела. На правой руке его даже меньше, чем на левой. Что свидетельствует о том, что в момент выстрела его руки контактировали с пороховыми газами, — отметила Наталья Кузнецова. Если бы в момент выстрелов в руках Виктора Кусова оказалась зажата граната, то продуктов выстрела на его руках не было, считает обвинение. Защита же оппонирует, что порох на ладони убитого мог оказаться, когда он заряжал пистолет. Что вполне „ложится“ в их версию о необходимо обороне. Что касается следов ДНК Виктора Кусова на рукоятке, потерпевшие считают — для инсценировки самообороны Александр Гончаров мог приложить пистолет к руке убитого, а гранату вложить с помощью тряпки или перчаток. Тем более, что на одежде Кусова эксперты нашли мирковолокна с вещей Гончарова.

Как считает адвокат Владимир Комаров, времени на эти манипуляции не было. Потерпевшие и друзья Виктора Кусова думают по-другому — на записи камеры наблюдения из коридора видно, что Гончаров несколько раз заходил в кухню после убийства до приезда силовиков и взрывотехников. В это время он мог сделать всё необходимое для инсценировки. — Если бы Кусов намеревался взорвать боеприпас, он успел бы выдернуть чеку. Опять же граната, как указали эксперты, должна была выпасть из руки Кусова при падении и взорваться, чего не произошло, — отметила в своём выступлении гособвинитель. Серьёзным камнем преткновения стали обсуждения, мог или нет Виктор Кусов вообще взорвать гранату. По словам семьи и друзей погибшего детектива, у Виктора Кусова была нарушена моторика правой руки после покушения 2002 года. Тогда его машину расстреляла банда Матроса. Из-за увечья рука работала плохо, и выдернуть чеку с силой Кусов не смог бы, уверены потерпевшие. О ценности экспертиз И частный детектив Виктор Кусов, и заядлый охотник Александр Гончаров были с оружием на „ты“. Адвокаты сами рассказали, что в годы дружбы Гончаров „пристреливал“ пистолеты Кусова по его же просьбе. В силу специфики в офисе ЧОП „Бумеранг“ пистолеты, ружья, патроны не были чем-то необычным, хотя защита и утверждает, что Александр Гончаров был категорически против оружия в офисе. Убийство случилось не в „чистом“, случайном помещении — Гончаров и Кусов там многие годы работали бок о бок.

Поэтому исследования ДНК, принадлежности оружия, чисто в человеческом, а не юридическом плане, не имеют серьёзного веса. Судья Александр Курьянов , несомненно, оценит доказательства, которые, по сути, не опровергают ни одну из двух версий. Но больше, как представляется, судье при вынесении приговора придётся побыть психологом. Психология убийства Судье Александру Курьянову придётся разобраться и понять, чьё поведение противоречило логике и здравому смыслу. В версии о необходимой обороне настоящим камикадзе предстаёт Виктор Кусов, в версии об убийстве таковым выглядит Александр Гончаров. Кто из них помутился рассудком?

Образ Виктора Кусова В своих выступлениях адвокаты создали демонический образ Виктора Кусова, называя его человеком, хорошо знакомым с „правилами криминального мира“. Человеком, который не умеет проигрывать, способным на многое для достижения своих целей, прекрасным стратегом и тактиком. Так охарактеризовала частного детектива адвокат Вера Гончарова, защищающая своего отца. Гранату она назвала „провокацией“, которую Виктор Кусов хотел использовать как последний аргумент в споре. Вместе с тем Виктор Кусов в описаниях свидетелей, которые подобрали к прениям защитники, предстал глубоко больным человеком, которому якобы нечего было терять.

У обвинения Виктора Кусова оказалось иное мнение. Наталья Кузнецова со ссылкой на показания потерпевших и друзей детектива назвала частного детектива „жизнерадостным человеком“. Да, Кусов привык к риску, чудом выжил при четырёх серьёзных покушениях. В 2009 году экс-милиционер смог победить тяжёлую болезнь. После всех испытаний Виктор Кусов стал ещё больше ценить жизнь, возможность быть рядом со своими близкими. Он растил четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Младшая дочка Надя родилась после того, как детектива, раненого бандой Матроса, едва спасли. — Виктор Кусов не раз признавался близким, что больше всего на свете хочет дожить до свадьбы младшей дочери. Говорил, что плохо, когда на свадьбе нет отца, — отметила Наталья Кузнецова, подчеркивая, что никакого намерения кончать жизнь самоубийством у детектива не было. — Кусов в силу своего жизненного опыта имел понимание, что такое граната, какое у неё поражающее действие. Взрыв гранаты неминуемо привёл бы и к его гибели тоже. Образ Александра Гончарова Наталья Кузнецова отметила, что попавшим в тупик Александром Гончаровым „двигали эмоции и злоба“. К слову, характеристики владельца ЧОП со стороны знакомых очень похожи на те, что дали Виктору Кусову. Александр Гончаров в их описаниях тоже оказался упрям и непреклонен. Его также назвали человеком, который не умеет уступать и проигрывать. Гособвинение посчитало позицию Александра Гончарова — способом избежать ответственности за тяжкое преступление. Однако и в его поведении, если он намеренно убил Виктора Кусова, нет никакой логики.