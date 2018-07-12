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Пентагон подавит С-400 дешёвыми «Валькириями»
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Пентагон подавит С-400 дешёвыми «Валькириями» 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Американцы создали новый уникальный беспилотный истребитель, призванный радикально изменить концепцию воздушной войны. Опытные полеты перспективного летательного аппарата, названного XQ-58A Valkyrie («Валькирия»), начнутся уже осенью.
Разработкой беспилотного летательного аппарата (БЛА) занимается компания Kratos Defense & Security Solutions. С 2015 года специалисты Kratos работают над созданием ведомых БЛА, действующих в связке с пилотируемыми самолётами и способных осуществлять, в том числе перехват воздушных целей. «Валькирию» планируют «привязать» к истребителям F-22 и F-35. Длина дрона составляет 9,14 м, размах крыла — 8,23 м, а заявленная боевая нагрузка — 272 кг, сообщает портал Flight Global
Ведёт программу по созданию беспилотника научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL). Американские военные лётчики питают к «Валькирии» большой интерес, заявил начальник AFRL генерал-майор ВВС США Уильям Кули. Новый БЛА должен восполнить пробел, образовавшийся в связи с сокращением парка дорогостоящих пилотируемых боевых самолетов. Хотя военная потеря нового летательного аппарата в бою не должна обходиться армии США слишком дорого, «Валькирия» тем не менее — не одноразовый, а многократно используемый дрон.
Сейчас ударные БЛА могут уничтожать наземные цели. Серийных дронов, способных бороться с другими летательными аппаратами, не существует. Американские журналисты с ужасом разглядели «признаки истребителя» в перспективном китайском ударном БЛА Dark Sword. Портал News.ru подробно рассказывал об этом прототипе. Авиаконструкторы и военные эксперты неоднократно заявляли, что российские и американские истребители шестого поколения будут иметь также и беспилотные версии.
Военные зачастую скептически оценивают потенциал беспилотной истребительной авиации. Командующий ВВС Великобритании Стивен Хиллиер заявил, что в ближайшем будущем не стоит ждать создания серийных беспилотных истребителей. «Я не говорю, что этого никогда не произойдёт, мы должны быть готовы к любому развитию технологий, но никто, включая США, ещё не добился таких результатов», — цитирует Хиллиера Defence News.
Так, может быть, «Валькирия» будет тем мостиком от пятого к шестому поколению и убедит скептиков в реальности создания полноценных беспилотных истребителей?
Дёшево и сердито
Как отметил в беседе с News.ru эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, представленный американцами прототип далек от технологического прорыва. «К прорыву в шестое поколение гораздо ближе работы в направлении создания БЛА, ориентированных на выполнение задачи по максимуму автономно и не сделанных по принципу „как можно дешевле“, — пояснил он. — Задача заявленной американской программы состоит в проверке концепции легкого и, по возможности, дешёвого ударного БЛА, управляемого с борта пилотируемого самолёта и предназначенного для выполнения опасных задач — например, подавления ПВО. Это скорее ударная машина, а не полноценный истребитель, предназначенный для воздушного боя».
Американские военные проверяют утверждения создателей «Валькирии», что можно сделать БЛА одновременно и эффективным, и достаточно дешевым, «чтобы его не жалко было пустить в расход». «Наиболее близкой из существующих сейчас опытных разработок являются ударные БЛА, управляемые с борта вертолетов „Апач“ последней модификации AH-64E», — отметил Ермаков.
Эксперт считает, что незаметный и относительно дешёвый ударный БЛА может быть эффективным оружием против современных систем ПВО, даже российские С-300 и С-400. «Малозаметный небольшой дрон, несущий пару планирующих бомб, может быть полезным средством подавления ПВО, поскольку даёт возможность использовать новые тактические приёмы. Но тут возникают и новые вопросы, в частности вопрос устойчивости связи между БЛА и „маткой“ к создаваемым средствами РЭБ помехам», — заключил он.
defense.gov  Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов отметил, что полноценные беспилотные истребители ещё не созданы, поскольку не реализованы технологические задачи, подразумевающие серьёзную интеллектуализацию бортовой системы управления, чтобы аппарат эффективно действовал в автономном режиме. «Процесс эволюции беспилотных систем идет по пути их постепенного усложнения, и борьба с воздушными целями будет очередной ступенью в их развитии. Появление новых функций существенно расширит область применения беспилотников, предоставив военным эксплуатантам качественно новый уровень возможностей», — высказал мнение эксперт в комментарии News.ru.
По мнению Федутинова интеграция пилотируемой авиации и беспилотной, реализованная в американском прототипе XQ-58A, способна улучшить ситуационную осведомленность ударного БЛА и повысить эффективность его действий, одновременно снизив риск для экипажа основного пилотируемого самолета. «Хотя я бы не спешил причислять создаваемый БЛА к шестому поколению истребителей», — добавил эксперт.
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