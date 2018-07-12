Стойку с дорожными знаками на Душинской улице восстановили в нормативное положение

Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.

Работы провели в течение суток с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.

«Указанные неисправности устранены. Восстановлены в нормативное положение и закреплены стойки с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 2.4 «Уступите дорогу» и 4.1.2 «Движение направо», — говорится в сообщении.

Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (еп)