В РФ разработают модель инновационного развития малых территорий

Мероприятие прошло в инновационном кластере «Технополис GS», расположенном в небольшом калининградском городе Гусев . Ведущие российские специалисты в области развития малых территорий посетили единственный в РФ частный инновационный кластер, чтобы проанализировать этот опыт и масштабировать его на другие российские муниципалитеты.

— Сейчас очень хороший момент для разработки национальных проектов в рамках майского указа, — подчеркнул генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов . — Идеи, сформированные в рамках этой экспедиции, можно попытаться встроить в дорожные карты, опираясь, в том числе, на пожелания президента. Ключевая предпосылка, которую мы предлагаем взять для обсуждения: инновации не достигаются путем использования какого-то одного ресурса. Это всегда среда, это взаимосвязь большой группы элементов: и государства, и общественной структуры, и лидеров, и инноваторов, и бизнеса. Гусев можно назвать тем счастливым случаем, когда среда оказалась максимально комфортной.

Для Гусева, где проживает около 28 тысяч человек, «Технополис GS» имеет огромное значение. Здесь на пяти предприятиях работает более полутора тысяч человек. Свыше 90 процентов из них — это жители Калининградской области , в большинстве своем — уроженцы Гусева. В кластере реализуется полный цикл производства микроэлектроники и потребительской электроники. Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 миллионов микрочипов и до 5 миллионов бытовых радиоэлектронных изделий в год. Здесь работают и живут высококлассные специалисты в сфере электроники, телекоммуникаций и ИТ. Построен жилой квартал европейского уровня, создана развернутая социальная инфраструктура.

— Я попытаюсь ответить на два ключевых вопроса. Во-первых, почему мы выбрали именно Гусев. Во-вторых, без чего, с нашей точки зрения, не может быть успешного малого инновационного города в любой точке России, — заявил вице-президент по стратегическому развитию GS Group Константин Аксенов

Предыстория такова. Компания, имевшая самую большую в Европе сеть по продаже электроники, решила перенести в Россию все производства из других стран. В том числе из Китая . Инвестор выбирал из трех регионов, на территории которых действовал определенный набор льгот и преференций. Это Чукотка, Ингушетия и Калининградская область. — Благодаря режиму калининградской особой экономической зоны выбор пал на самый западный российский регион, — продолжает Константин Аксенов. — Определяясь с конкретным муниципалитетом, мы сразу же отказались от Калининграда и пригородных районов регионального центра. Причина проста — высокие удельные затраты, как капитальные, так и инвестиционные, на единицу продукции. Мы объехали все муниципалитеты Калининградской области. И в Гусеве корпорация получила режим максимального благоприятствования. Мы смогли распоряжаться землей уже через два с половиной месяца после первых переговоров. Через несколько месяцев мы смогли начать строительство, а проект был запущен менее чем за год.

Перечисляя факторы, необходимые для привлечения инвестора на малую территорию, Константин Аксенов особенно подчеркнул наличие рынка сбыта для производимой продукции, который компания должна стремиться освоить и захватить. Важный фактор, необходимый для развития малых территорий, — это наличие потенциала для привлечения и закрепления здесь талантливых специалистов. — Без «креативного бульона» — особой среды, стимулирующей творческое и инновационное развитие сообщества, — не будут создаваться в достаточном качестве и количестве инновации, способные превратиться в деньги, — поясняет Константин Аксенов.

Мнения

— Опыт Гусева — уникальный. Город был фактически заново отстроен, он приобрел новое качество и уровень развития. Такого рода кейсов мы нигде не видели. Можно ли этот уникальный прецедент масштабировать? На мой взгляд, он глубоко практичен. Однако при наличии удобного режима налогообложения, интерфейса государственной поддержки и деятельного участия со стороны муниципалитета такого рода среду можно создать и на других территориях.

Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок:

— Чем хороши малые города? Ты можешь добиться изменений очень быстро. Чем плохи большие города? Они очень вязкие, и при этом крайне инертные. Если оставить процесс развития малых городов без внимания со стороны государства, то ничего не получится. Должна быть госпрограмма или какие-то инструменты, которые позволят привлечь бизнес к развитию малых городов.

Владимир Зарудный, генеральный директор корпорации развития Калининградской области:

— Я наблюдал за развитием GS. Предприятие в корне изменило социокультурный быт, жить в Гусеве стало престижно, и это та модель, которую стоит попробовать разложить на косточки. Эту модель можно использовать при формировании малой урбанистики.