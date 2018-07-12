В Томской области возобновили авиарейс до отдаленного поселка

— Мы последовательно восстанавливаем авиасообщение внутри области, — подчеркнул глава региона. — В прошлом году открыли авиарейс в Каргасок, в этом — в Новый Васюган, в следующем обязательно свяжем авиарейсами еще несколько населенных пунктов.

Как сообщил генеральный директор компании-перевозчика «СиЛА» Андрей Богданов , по соглашению с губернатором рейсы будут выполняться еженедельно. При стабильном спросе и заполняемости пятнадцатиместного винтового Ан-28 частоту перелетов можно увеличить. Стоимость полета по всему маршруту с учетом 50-процентной областной субсидии составит семь тысяч рублей. Для сравнения: полет на вертолете только до Каргаска обходился нововасюганцам в девять тысяч рублей.

Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло не раз подчеркивал, что регулярное авиасообщение между сибирскими регионами и отдаленными территориями внутри субъектов федерации крайне важно, как с точки зрения обеспечения транспортной доступности для населения, так и для развития экономики федерального округа.

— Авиамаршруты, решающие эту проблему, нужно признать социально значимыми и поддерживать в первую очередь. Здесь важна консолидация федеральных и региональных средств бюджетной поддержки, — уверен полпред.

По данным Росавиации, в списке региональных рейсов, которые получили субсидирование в 2018 году, — более тридцати сибирских авиамаршрутов. В прошлом году в регионы СФО выполнялось 36 маршрутов (32 процента от общего числа по России ), в 2016-м — 28. Всего в перечне нынешнего года — 108 направлений, и 65 из них предусматривают региональное софинансирование. Всего на субсидирование полетов в регионы Сибири в 2017 году направлено 1,3 миллиарда рублей. Пассажирские авиационные перевозки из средств региональных бюджетов софинансировали власти Республики Хакасия , Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской областей.

По мнению участников экспертной группы по развитию авиации в СФО, не в полной мере решен вопрос ценовой доступности внутрирегионального авиасообщения. Не до всех городов Сибири можно долететь напрямую, порой приходится сначала лететь в Москву

О развитии региональной авиации и аэропортов последние две недели вообще много говорили на федеральном и региональном уровнях. На рабочей встрече президента России с врио губернатора Новосибирской области шла речь о важности развития Новосибирского авиационного узла. Глава государства поручил Андрею Травникову совместно с минтрансом РФ рассмотреть перспективы сибирского аэропортового «куста».

По мнению экспертов, настал момент, когда должна быть определена индивидуализация каждого аэропорта. Министр РФ Евгений Дитрих на брифинге в Новосибирске сообщил, что ведомство до 15 августа этого года представит новый план развития и модернизации магистральной транспортной инфраструктуры, который будет включать региональные аэропорты. На базе некоторых из них предполагается создать хабы. Для их выбора, подчеркнул министр, важны объемы пассажиро— и грузопотоков.

Прямая речь

Евгений Дитрих, министр транспорта России:

— План магистральной инфраструктуры включает девять федеральных программ, одна из которых направлена на развитие региональных аэропортов и региональных маршрутов.