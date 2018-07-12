Ещё
Минтруд рассказал, как выплатить премию, если работник увольняется
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд рассказал, как выплатить премию, если работник увольняется 

Время бухгалтера 7 часов назад
ТК РФ указывает, что в трудовом договоре должны быть прописаны условия оплаты труда сотрудника, в том числе и механизм премирования.
Зарплату сотруднику компания устанавливает трудовым договором, исходя из действующей у работодателя схемы оплаты труда. Эта схема, в свою очередь, определяются колдоговорами, локальными актами и трудовым законодательством. Виды и размеры поощрений, а также условия их выплат, оговариваются в положениях о премировании или других подобных регламентах.
Также там могут указываться основания для лишения или уменьшения премии. В ТК РФ же таких оснований нет. Так как механизм поощрений регулируют локальные акты, уменьшение или невыплата премий тоже должны опираться на соответствующие документы работодателя.
Что касается увольнений, то неважно, на каком основании уволен работник. В любом случае фирма обязана выплатить ему все причитающееся. Если приказ о премировании выпущен до ухода сотрудника, то поощрение придется выплатить. Если же работник уволился до составления приказа, то оснований для выплаты ему премии у фирмы нет.
ПИСЬМО Минтруда РФ от 14.03.2018 № 14-1/ООГ-1874
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Внутрироссийский роуминг отменят Аванс за покупателя вернул банк-гарант, НДС можно принять к вычету Для регистрации одной кассы на несколько устройств понадобятся допсведения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками307
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала73
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов3
В Солсбери произошел новый инцидент47
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение