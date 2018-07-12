Минтруд рассказал, как выплатить премию, если работник увольняется

ТК РФ указывает, что в трудовом договоре должны быть прописаны условия оплаты труда сотрудника, в том числе и механизм премирования.

Зарплату сотруднику компания устанавливает трудовым договором, исходя из действующей у работодателя схемы оплаты труда. Эта схема, в свою очередь, определяются колдоговорами, локальными актами и трудовым законодательством. Виды и размеры поощрений, а также условия их выплат, оговариваются в положениях о премировании или других подобных регламентах.

Также там могут указываться основания для лишения или уменьшения премии. В ТК РФ же таких оснований нет. Так как механизм поощрений регулируют локальные акты, уменьшение или невыплата премий тоже должны опираться на соответствующие документы работодателя.

Что касается увольнений, то неважно, на каком основании уволен работник. В любом случае фирма обязана выплатить ему все причитающееся. Если приказ о премировании выпущен до ухода сотрудника, то поощрение придется выплатить. Если же работник уволился до составления приказа, то оснований для выплаты ему премии у фирмы нет.

ПИСЬМО Минтруда РФ от 14.03.2018 № 14-1/ООГ-1874

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»