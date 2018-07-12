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Москва онлайн покажет, какие профессии будут в городе будущего
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Москва онлайн покажет, какие профессии будут в городе будущего 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
С 17 по 22 июля в парке «Зарядье» пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.
В рамках программы 18 июля состоится дискуссия по теме — «Новые ремесленники. Какие профессии (не) нужны городам будущего?»
Новые технологии, социально-демографические изменения, экологические и управленческие вызовы — эти факторы влияют на востребованность конкретных специальностей и навыков. Одна из главных страшилок рынка труда — автоматизация. В ближайшие 20 лет в развитых странах около 45% рабочих мест заменят роботы. Это касается и «белых воротничков». Также будут возникать новые профессии на стыке гуманитарных и технологических дисциплин. Например, дизайнеру виртуальных миров нужно будет обладать знаниями архитектора, геймдизайнера и психолога.
Участники дискуссии обсудят: Насколько существенные изменения рынка труда нас ожидают? Какие новые профессии станут востребованными в городах будущего? Как готовить новые поколения к новым реалиям профессиональной жизни?
За круглым столом встретятся: генеральный директор «Орбита капитал партнерз» Евгений Кузнецов; министр правительства Москвы Владимир Петросян; директор лаборатории Senseable City Lab (MIT) Карло Ратти; генеральный директор QIWI Сергей Солонин; исполнительный директор NewCities Себастьян Тюрбо; директор Центра инновационных технологий, Институт Брукингса Даррелл Уэст; руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде.
Смотрите 18 июля трансляцию дискуссии в 15:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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