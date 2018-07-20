ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю чемпионатов мира

ТАСС , 20 июля. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходил в России , вызвал рекордный интерес среди интернет-пользователей за всю историю проведения мировых первенств. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

Отмечается, что пользователи на всех цифровых платформах FIFA за время чемпионата мира совершили более 7,5 млрд действий. Публикации в социальных сетях FIFA вызвали более 580 млн взаимодействий пользователей, а число подписчиков в социальных сетях Международной федерации футбола превысило 128 млн человек. «Двумя основными источниками такого роста и усиления вовлеченности стали великолепные фото из 11 городов-организаторов, а также видео, которые собрали более 1,25 млрд просмотров на всех официальных цифровых платформах FIFA, при этом у канала федерации в YouTube появилось более 4 млн новых подписчиков», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что официальное приложение FIFA, посвященное турниру, стало самым популярным в более чем в 128 странах, а официальный сайт федерации возглавил мировой рейтинг футбольных сайтов. «32 специальных корреспондента FIFAсообщали самую интересную эксклюзивную информацию о своей сборной на родном языке на различных платформах, что позволило болельщикам следить за всем, что происходило с их командой на турнире», — сказано в пресс-релизе.