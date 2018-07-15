Почему США уклоняются от участия в международных соглашениях

ООН утвердила итоговый вариант Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. От участия в работе над документом ранее отказались США . И это не первый случай, когда Вашингтон устраняется от подписания международных договоров. Так, осенью 2017 года Соединённые Штаты покинули ЮНЕСКО , ранее Белый дом объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что «Америка повернулась спиной к миру». По мнению экспертов, Соединённые Штаты взяли курс на отчуждение от внешнего мира. RT разбирался в причинах этого процесса.

13 июля ООН утвердила окончательный вариант текста Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Работа над проектом документа велась с осени 2016 года, официально договор может быть подписан странами ООН уже в конце текущего года.

На сегодняшний день единственным государством из 193 стран-участниц ООН, отказавшимся от участия в работе над документом, стали США. О своём выходе из проекта Вашингтон объявил в декабре 2017 года — в Белом доме решили, что договор о миграции противоречит национальным интересам страны.

Как заявили тогда в постоянном представительстве США при ООН, Нью-Йоркская декларация, на основе которой страны договорились подготовить Глобальный договор о миграции, не соответствует принципам администрации Дональда Трампа . Таким образом власти аннулировали обязательства, взятые ранее администрацией Барака Обамы по участию в готовящихся договорах по миграции и беженцам.

ООН считает, что перемещение больших групп беженцев и мигрантов имеет серьёзные социально-экономические и политические последствия, справиться с которыми в одиночку не может ни одно государство. Работать над решением проблем, сопряжённых с миграцией, предлагается при помощи глобального подхода.

В качестве одной из ключевых задач заявлено создание условий для безопасного и достойного возвращения переселенцев домой. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, коллективная высылка мигрантов осуждается соглашением. Также в документе речь идёт о помощи в трудоустройстве — для этого предлагается упросить признание дипломов и других квалификационных документов приезжих. В интересах трудовых мигрантов желательно снизить транзакционные издержки для денежных переводов, которые они направляют своим семьям, оставшимся на родине. В целом документ призывает страны соблюдать права человека в отношении мигрантов и бороться против расизма и ксенофобии.

При этом глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции не имеет обязательной юридической силы для стран-участниц. В апреле 2018 года в российском МИД заявили, что договор не должен носить обязывающий характер.

«Не может подписать такой документ»

Эксперты отмечают, что миграционная политика США, по крайней мере на уровне риторики, за последнее время претерпела серьёзные изменения.

Хотя на практике весьма жёсткие правила в отношении мигрантов действовали в США и при администрации Барака Обамы, чаще всего за миграционную политику критикуют Дональда Трампа.

Но направленность этих инициатив скорее противоположна идее Глобального договора ООН.

Ирак, Судан и Так, в конце 2017 года Трамп подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам нескольких мусульманских стран, включая Иран Ливию . Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за рубежом. Иракские парламентарии даже обратились тогда в ООН и Лигу арабских государств с призывом занять твёрдую позицию в отношении подобной политики Белого дома.

В январе этого года действия Вашингтона в миграционной сфере подверглись серьёзной критике в Канаде Великобритании . Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о готовности принять всех, кто спасается от «преследований, террора и войны», и кому было отказано во въезде в США. А канцелярия британского кабинета министров Великобритании после переговоров Терезы Мэй и Дональда Трампа опубликовала сообщение, в котором заявила, что британская сторона не согласна с подходом Вашингтона к вопросам миграции и не намерена ему следовать.

Американский президент в свою очередь раскритиковал миграционные порядки стран-союзников США. Например, в июне он заявил, что именно решение канцлера Германии Ангелы Меркель принимать беженцев привело к росту преступности в ФРГ.

Миграционный вопрос омрачил отношения Штатов и с ближайшим соседом — Мексикой . Дональд Трамп не только заявил о намерении построить стену на мексиканской границе, но и не особенно выбирал выражения, говоря о мексиканских мигрантах. Одновременно с этим в середине июня американский Минюст провозгласил политику «нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам.

По мнению экспертов, вопрос миграции имеет для Трампа фундаментальное значение — он был одним из ключевых в его предвыборной повестке. Поэтому политик игнорирует недовольство зарубежных партнёров — для него важнее заручиться поддержкой своих сторонников в США.

Дмитрий Евстафьев. «Он просто не может подписать документ, разработанный ООН, ведь это повлечёт за собой разговоры о том, что Трамп изменил позицию по мигрантам. В этом случае он сразу попадёт под огонь критики своих вчерашних сторонников», — отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ

«Америка повернулась спиной к миру»

Миграционный вопрос не единственный, по которому у Вашингтона и его союзников по евроатлантическому партнёрству возникают существенные расхождения.

США упрекают и за выход из Парижского соглашения по климату — об этом решении Белый дом объявил летом 2017 года. Тогда Дональд Трамп заявил, что соблюдение условий договора обернулось бы для Штатов потерей более 2,5 млн рабочих мест до 2025 года.

Напомним, Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году по итогам 21-ой конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран. Государства условились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы ограничить скорость повышения средней температуры на планете. Тогда США, которые занимают второе место после Китая по количеству вредных выбросов в атмосферу, взяли на себя обязательство сократить их на 26-28% по сравнению с показателями 2005 года. Позже специалисты Всемирной метеорологической организации подсчитали, что выход США из соглашения через 80 лет приведёт дополнительно к росту температуры на планете на 0,3 градуса по Цельсию.

Стоит отметить, что как и Глобальный договор по миграции, Парижское соглашение по климату не предусматривает какой-либо ответственности для стран за нарушение его условий. Американская администрация могла просто игнорировать эти обязательства, не выходя из договора, однако Вашингтон предпочёл открыто навлечь на себя раздражение зарубежных партнёров. В частности, лидеры Германии, Италии и Франции ответили на этот шаг Белого дома совместным коммюнике, в котором заявили о «необратимости» соглашения по климату.

Своё сожаление о решении Вашингтона отказаться от Парижского соглашения по климату Ангела Меркель лично выразила в телефонном разговоре с главой США, а президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя решение Трампа, заявил, что «Америка повернулась спиной к миру».

В прошлом году Соединённые Штаты успели разорвать ещё один международный договор — в октябре Госдеп сообщил о выходе США из ЮНЕСКО, обвинив организацию в «антиизраильском уклоне».

«У Трампа позиция такая — сущностные моменты для американской политики и экономики могут определяться только на уровне США, никакие международные институты и пакты не должны играть никакой роли, — сказал Дмитрий Евстафьев. — Доходит до смешного, когда Белый дом уже чисто по формальным причинам уклоняется от участия в каких-либо международных соглашениях, даже там, где от США никто ничего не требует».

Распад западного сообщества

Европейский союз, Австралия, Ещё большее недовольство партнёров США вызвали шаги Белого дома в торговой сфере. Вашингтон решил не ограничиваться развязыванием торговой войны только с Китаем — в марте американская администрация ввела заградительные пошлины на импорт стали и алюминия для всех поставщиков. Временно из-под действия ограничений были выведены Канада, Южная Корея Бразилия и Мексика.

Однако уже в мае ввозные пошлины на сталь в размере 25% и алюминий в размере 10% вступили в действие для Канады, ЕС и Мексики — Вашингтон не стал продлевать для этих стран льготный режим. Кроме того, Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность ограничения импорта европейских автомобилей. Американский лидер пригрозил этой мерой, если Евросоюз не откроет свой рынок для американских товаров.

В Евросоюзе и Канаде уже не так уверены в партнёрских отношениях с Вашингтоном, как прежде. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 13 июля обвинил Дональда Трампа в попытках дестабилизировать Европу. В Париже считают, что американский лидер признаёт только силу в отношениях с другими странами, разрушая инструменты сотрудничества. Помимо торговых ограничений и выхода из соглашения по климату министр также припомнил Трампу односторонний выход США и СВПД — сделке по ядерной программе Ирана.

«Он не может вынести существование такого сплочённого механизма, как Европейский союз», — заявил Ле Дриан.

Усиливаются разногласия у Вашингтона и с союзниками по НАТО . 12 июля 2018 года завершился саммит Альянса, где Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство европейскими партнёрами, потребовав от стран-участниц нарастить оборонные расходы. Переговоры прошли в очень напряжённой атмосфере, в СМИ даже появились сообщения о том, что американский президент пригрозил вывести США из блока, если партнёры не выполнят его условия. Впоследствии эти слухи были опровергнуты, однако ультимативный подход американского лидера к вопросу финансирования Альянса вызвал раздражение у военных союзников США.

По мнению экспертов, администрация Дональда Трампа возвращается к традиционной политике изоляционизма, которая была присуща США до Первой мировой войны. В этом смысле отказ Вашингтона подписать договор о миграции является просто лишним подтверждением этой тенденции. Как подчеркнул в интервью RT заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов , это вовсе не сумасбродство Трампа — для этих процессов есть объективные предпосылки.

«Причина заключается в глобальном изменении экономического баланса в мире — США теряют положение экономического лидера, постепенно уступая эту роль Китаю, — пояснил эксперт. — В этой ситуации глобалистская политика уже не актуальна для Штатов, ведь выгоду из политики «открытых дверей» извлекает всегда сильнейшая страна, способная диктовать свою волю. Именно по этой причине Пекин является сегодня главным лоббистом глобалистской политики, а США переходят к протекционизму и изоляционизму».

Такая последовательная и долгосрочная политика грозит Штатам сокращением политического влияния в мире и потерей союзников, считает эксперт.

Чем больше США будут концентрироваться на защите своего рынка от внешних угроз, включая миграцию, тем труднее Вашингтону будет подтверждать свой статус лидера евроатлантического сообщества.

«Конечно, речь идёт исключительно о долгосрочных циклах, ждать каких-то серьёзных перемен в ближней перспективе не следует. Но если они произойдут, то вряд ли США потом смогут вернуть утраченные позиции — для этого потребуется обойти КНР в экономической сфере, что маловероятно. Но в этом есть и угроза: теряющая лидерство мощная военная держава становится опасна. Чтобы вернуть утраченное влияние, она способна инициировать крупные военные конфликты», — подвёл итог Владимир Шаповалов.