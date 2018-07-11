В Прибалтике создан штаб Северной дивизии НАТО

Латвии, Литвы, Канады, Великобритании и Министры обороны Эстонии Дании заключили соглашение о создании командования многонациональной Северной дивизии НАТО.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

По словам главы оборонного ведомства страны Юри Луйка, «это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО».

Он напомнил, что ранее в Уэльсе было принято решение о создании штабных элементов североатлантического альянса, а на саммите в Варшаве решили разместить в Польше и прибалтийских республиках батальонные боевые группы.

По мнению Луйка, регион Балтийского моря является одним из самых уязвимых в составе НАТО и нынешнее соглашение направлено на устранение этой слабости.

Решено, что в состав штаба Северной дивизии войдут 300 человек, которые будут подчиняться дислоцированному в польском Щецине командованию Северо-восточного корпуса НАТО.

Он подчеркнул, что давление со стороны американцев будет продолжаться и напомнил, что НАТО без поддержки США не может оставаться на прежнем уровне.