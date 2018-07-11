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В Прибалтике создан штаб Северной дивизии НАТО
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В Прибалтике создан штаб Северной дивизии НАТО 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Канады, Великобритании и Дании заключили соглашение о создании командования многонациональной Северной дивизии НАТО.
Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
По словам главы оборонного ведомства страны Юри Луйка, «это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО».
Он напомнил, что ранее в Уэльсе было принято решение о создании штабных элементов североатлантического альянса, а на саммите в Варшаве решили разместить в Польше и прибалтийских республиках батальонные боевые группы.
По мнению Луйка, регион Балтийского моря является одним из самых уязвимых в составе НАТО и нынешнее соглашение направлено на устранение этой слабости.
Решено, что в состав штаба Северной дивизии войдут 300 человек, которые будут подчиняться дислоцированному в польском Щецине командованию Северо-восточного корпуса НАТО.
Между тем, как передает ТАСС, президент Болгарии Румен Радев известил общественность о том, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейских коллег по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.
Он подчеркнул, что давление со стороны американцев будет продолжаться и напомнил, что НАТО без поддержки США не может оставаться на прежнем уровне.
Наряду с этим Радев отметил необходимость выстраивать приемлемые отношения с Россией.
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