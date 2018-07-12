Более половины тепловых сетей Москвы готовы к грядущему отопительному сезону

Подготовка к осеннее-зимнему отопительному периоду будет полностью завершена к 31 августа.

Главный инженер публичного акционерного общества (ПАО) « МОЭК Андрей Зенин подтвердил проведение компанией гидравлических испытаний, профилактических и ремонтных работ на более чем 50% теплосетей Москвы

В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 сотрудниками «МОЭК» уже проведены гидравлические испытания 4,5 км магистральных сетей (более 57% от общей протяженности) и 3,8 км разводящих сетей (более 48%).

По словам Зенина, на данный момент полностью подготовлены коммуникации для теплоснабжения и обеспечения горячей водой 16,5 тыс. зданий, из которых 12,5 тыс. — жилые дома (более 37%).

— На текущую дату завершены плановые ремонты на 12 квартальных и районных тепловых станциях (РТС), 35 малых котельных и 5768 центральных тепловых пунктах, — гласит текст сообщения на сайте компании.

Напомним, что «МОЭК» пришлось перейти на более интенсивный режим работы, так как компания должна обеспечивать горячим водоснабжением спортивные объекты и официальные места проживания спортсменов и болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу.