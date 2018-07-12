Активность банковских троянов увеличилась на 50%

Монголия и Москва , 12 июля — «Вести. Экономика» Согласно отчету Check Point Global Threat Index за июнь, семейства вредоносных банковских ПО вошли в рейтинг десяти самых активных киберугроз, а вредоносные криптомайнеры по-прежнему остаются лидерами рейтинга. За последние четыре месяца атаки банковских троянов выросли на 50%. В десятку самых активных угроз вошло два семейства троянов. Банковский троян Dorkbot, ворующий конфиденциальную информацию и запускающий DDoS-атаки, затронул 7% организаций по всему миру. Так, зловред поднялся с восьмого на третье место в списке самых опасных вредоносных программ по версии Check Point. Также в июне появился троян Emotet, способный похищать банковские данные пользователей и распространяться с помощью уже инфицированных компьютеров. Новый вредонос стремительно распространяется последние два месяца — он переместился с 50 места апрельского отчета на 11 позицию текущего. Вместе с Dorkbot в топ-10 киберугроз вошел троян Ramnit, ворующий банковские данные и FTP-пароли. «Мотивация большинства киберпреступлений — финансовая выгода. Хакеры ищут эффективные инструменты, которые позволят получать высокую прибыль с наименьшими затратами, — отмечает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Подобную масштабную активность банковского трояна мы наблюдали прошлым летом. Можно предположить, что киберпреступники пытаются воспользоваться отпускным периодом. Во время отдыха люди более уязвимы, так как чаще обычного используют неизвестные публичные Wi-Fi точки доступа, скачивают документы или заходят в аккаунты онлайн-банков с чужих устройств». Самые активные зловреды в июне 2018:CoinHive — криптомайнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты.Cryptoloot — криптомайнер, использующий мощность ЦП или видеокарты жертвы и другие ресурсы для майнинга криптовалюты, зловред добавляет транзакции в блокчейн и выпускает новую валюту.Dorkbot — червь на базе IRC, cсозданный с целью удаленно выполнять код через оператора, а также скачивать дополнительное вредоносное ПО на уже инфицированную систему. Dorkbot — это банковский троян, основная цель которого — заполучить критическую информацию и запустить DDoS-атаки.Triada, модульный бэкдор для Android, который предоставляет привилегии суперпользователя, стал самым активным мобильным зловредом, атакующим организации. За ним следуют Lokibot и The Truth Spy. По данным Check Point, в июне количество атак на российские компании уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем. Россия заняла в рейтинге Global Threat Index 94 место, опустившись на 12 позиций. Среди самых активных угроз, атакующих организации, оказались уже упомянутые вредоносные криптомайнеры Coinhive и Cryptoloot. За ними в рейтинге следует семейство троянов Nivdort, которое атакует устройства на платформе Windows и собирает данные о паролях и сведения о системе. Больше всего в июне атакам хакеров подверглись Мозамбик Эфиопия . Меньше всего атаковали остров Мэн Исландию и Лихтенштейн. Самые активные мобильные зловреды в июне 2018:Triada — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам.Lokibot — банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Зловред может заблокировать телефон, если удалить его права администратора.The Truth Spy — шпионское ПО для смартфонов на платформе iOS и Android, которое отслеживает все операции устройства, включая мониторинг сообщений в WhatsApp, Facebook и истории поиска в браузере.

Исследователи Check Point также проанализировали наиболее эксплуатируемые уязвимости. На первом месте — уязвимость CVE-2017-7269 с глобальным охватом 46%, затем CVE-2017-10271 (40%), на третьем месте — уязвимость типа «внедрение SQL-кода», затрагивающая 16% организаций во всем мире.