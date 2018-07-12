МВД РФ выплатит 50 тыс. руб. за смерть мужчины после пыток в ОП «Юдино» 

Верховный суд Татарстана увеличил в пять раз сумму компенсации морального вреда в пользу Сергея Дроздова, чей брат — замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов — умер после пыток в ОП «Юдино», сообщает пресс-служба правозащитного центра «Зона права».
После обжалования решения Кировского суда, который постановил взыскать с ведомства лишь 10 тыс. рублей, Верховный обязал ВМД РФ выплатить 50 тыс. рублей.
Напомним, 1 февраля 2012 года Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино» УМВД РФ по Казани. По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок. «В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль, — отметили правозащитники. — Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений». Вскоре Павел Дроздов, будучи связанным, умер.