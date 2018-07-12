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Израиль не против восстановления Асадом контроля над Сирией
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Израиль не против восстановления Асадом контроля над Сирией 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл — РИА Новости. Израиль не возражает против восстановления президентом Башаром Асадом контроля над Сирией и продолжит политику невмешательства в конфликт в соседней стране, цитирует газета «Гаарец» главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху.
Премьер-министр пообщался с сопровождающими его журналистами в завершении визита в Россию, одной из основных тем которого стали сирийская проблематика, включая наступление правительственных войск в районе границы с Израилем.
"У нас не было проблем с режимом Асада. За 40 лет ни одна пуля не была выпущена на Голанских высотах… Я установил четкую политику, что мы не вмешиваемся, и мы не вмешивались. Это не изменилось", — приводит сайт издания слова Нетаньяху.
Он добавил, что Израиль будет охранять неприкосновенность своих границ, используя силу, в том числе против сирийской армии. Минувшей ночью израильские военные обстреляли три армейских поста в приграничной провинции Кунейтра в ответ на вторжение в свое воздушное пространство сирийского разведывательного беспилотника.
"Основополагающим для нас является сохранение свободы действий против всех, кто действует против нас. Во-вторых, вывод иранцев с сирийской территории", — цитирует «Гаарец» Нетаньяху.
Корреспондент телерадиокомпании «Кан» Гили Коэн в микроблоге Twitter приводит слова премьер-министра о том, что Россия поспособствовала отводу иранских формирований «на десятки километров» от границы Сирии с Израилем. Нетаньяху при этом подчеркнул, что не готов мириться с военным присутствием Ирана в любой точке соседней страны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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