Жданова освободила от должности министра природных ресурсов Забайкалья 

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подписала распоряжение об освобождении Александра Волкова от должности министра природных ресурсов края и увольнении его с госслужбы по собственной инициативе.
И. о. министра с 13 июля назначен депутат краевого заксобрания Анатолий Романов. С февраля 2015 года Романов возглавлял комитет по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям.
Кроме того губернатор подписала распоряжение о назначении министром физкультуры и спорта Виталия Ломаева.
С 25 июня Ломаев занимал должность и. о. министра. До этого он был первым заместителем главы ведомства.
Его предшественник Михаил Радченко был освобожден от должности 21 июня.