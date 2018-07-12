Жданова освободила от должности министра природных ресурсов Забайкалья

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подписала распоряжение об освобождении Александра Волкова от должности министра природных ресурсов края и увольнении его с госслужбы по собственной инициативе.

И. о. министра с 13 июля назначен депутат краевого заксобрания Анатолий Романов . С февраля 2015 года Романов возглавлял комитет по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям.

Кроме того губернатор подписала распоряжение о назначении министром физкультуры и спорта Виталия Ломаева.

С 25 июня Ломаев занимал должность и. о. министра. До этого он был первым заместителем главы ведомства.