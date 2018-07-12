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Жданова освободила от должности министра природных ресурсов Забайкалья
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Жданова освободила от должности министра природных ресурсов Забайкалья 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Забайкалья Наталья Жданова подписала распоряжение об освобождении Александра Волкова от должности министра природных ресурсов края и увольнении его с госслужбы по собственной инициативе.
И. о. министра с 13 июля назначен депутат краевого заксобрания Анатолий Романов. С февраля 2015 года Романов возглавлял комитет по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям.
Кроме того губернатор подписала распоряжение о назначении министром физкультуры и спорта Виталия Ломаева.
С 25 июня Ломаев занимал должность и. о. министра. До этого он был первым заместителем главы ведомства.
Его предшественник Михаил Радченко был освобожден от должности 21 июня.
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