Депутаты сформировали «список 14» для свердловской Общественной палаты

Комитет Заксобрания Свердловской области по регполитике и развитию местного самоуправления утвердил список из 14 кандидатов в следующий созыв региональной Общественной палаты. Соответствующее решение было принято на заседании, состоявшемся 12 июля, передает "Уралинформбюро"

Выбирали депутаты из 43 человек, которые ранее прошли сито отбора рабочей группы. Каждому претенденту на основании рейтингового голосования ранее было присуждено определенное количество баллов, ожидаемо в «список 14» попали те, кто набрал очков больше — 11-12.

Окончательным этапом утверждения 14 членов нового созыва областной Общественной палаты станет заседание регионального Заксобрания, которое запланировано на 17 июля. Еще 14 членов утвердит губернатор Евгений Куйвашев . После чего эти 28 человек утвердят еще 14 коллег по палате из числа кандидатур, которые будут предложены местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории области.