В Костромской области планируют построить завод по производству фанеры

Крупный лесопромышленный холдинг Segezha Group заявил о намерении построить в Костромской области завод по производству фанеры. Выйти на строительство инвестор планирует уже в этом году.

В регионе уже есть успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов в деревообработке. Этому способствуют большие объемы лесосырьевой базы и меры поддержки, которые оказывают местные власти промышленным предприятиям.

В реализацию проекта по безотходному производству большеформатной фанеры инвестор намерен вложить около 8 млрд рублей. Построить новый завод с проектной мощностью 130 тысяч куб. м. в год планируется в городе Галиче . Строительство будет вестись в рамках соглашения между администрацией Костромской области и лесопромышленным комплексом ООО «УК „Сегежа Групп“, который входит в ПАО „АФК „Система“

Переговоры о начале строительства в Костроме уже в этом году губернатор Костромской области Сергей Ситников проводил с председателем Совета директоров ПАО „АФК „Система“ Владимиром Евтушенковым на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Для галичан новый завод — это более 400 новых рабочих мест. Для обеспечения нового производства сырьем уже определены лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины 1,9 млн кубометров. Областные власти отмечают — инвестору будут предоставлены все льготы, которые предусмотрены региональным законодательством. Ожидается, что решение будет принято на инвестиционном совете в этом месяце.