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В Костромской области планируют построить завод по производству фанеры
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В Костромской области планируют построить завод по производству фанеры 

АиФ Владимир 9 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Крупный лесопромышленный холдинг Segezha Group заявил о намерении построить в Костромской области завод по производству фанеры. Выйти на строительство инвестор планирует уже в этом году.
О расширении производства руководство Segezha Group заявило вчера на открытии Вятского фанерного комбината в Кировской области. В настоящее время для наращивания объемов производства, новый завод готов использовать древесину не только Кировской, но и Вологодской области, и Республики Коми.
В регионе уже есть успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов в деревообработке. Этому способствуют большие объемы лесосырьевой базы и меры поддержки, которые оказывают местные власти промышленным предприятиям.
В реализацию проекта по безотходному производству большеформатной фанеры инвестор намерен вложить около 8 млрд рублей. Построить новый завод с проектной мощностью 130 тысяч куб. м. в год планируется в городе Галиче. Строительство будет вестись в рамках соглашения между администрацией Костромской области и лесопромышленным комплексом ООО «УК „Сегежа Групп“, который входит в ПАО „АФК „Система“.
Переговоры о начале строительства в Костроме уже в этом году губернатор Костромской области Сергей Ситников проводил с председателем Совета директоров ПАО „АФК „Система“ Владимиром Евтушенковым на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Для галичан новый завод — это более 400 новых рабочих мест. Для обеспечения нового производства сырьем уже определены лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины 1,9 млн кубометров. Областные власти отмечают — инвестору будут предоставлены все льготы, которые предусмотрены региональным законодательством. Ожидается, что решение будет принято на инвестиционном совете в этом месяце.
В министерстве промышленности и торговли РФ приветствуют инвестиционное решение о расширении производства Segezha Group. Лесопромышленный холдинг по выпуску березовой фанеры даст стимул для развития экономики сразу нескольких соседних регионов.
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