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События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
-0,2%
-0,2% (факт)
Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь)
12,6%
11,3% (факт)
Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)
14,1% (факт)
Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)
24,92 млрд юаней
41,61 млрд юаней (факт)
10:00  Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
10:00  Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
предв.
Китай — Объём выданных займов
1150 млрд юаней
1520 млрд юаней
14:00  Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
15:30  США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)
15:30  США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)
17:00  США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
17:00  США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
19:30  США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
20:00  США — Число буровых установок от Baker Hughes
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
22:30  США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
22:30  США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
США — CitiGroup — публикация отчетности за финанс. 2кв2018
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
НЛМК — производственные результаты за 2кв2018
МегаФон — СД (выборы Председателя СД и определение независимых директоров)
ТГК-14 — СД (одобрение кредитного договора с Промсвязьбанком)
14 июля
АК АЛРОСА — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 26.06.2018)
8,93 — див-д 2016
5,24 — див-д 2017
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