События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля

МОСКВА , 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)

-0,2%

-0,2% (факт)

12,6%

11,3% (факт)

Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)

14,1% (факт)

Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)

24,92 млрд юаней

41,61 млрд юаней (факт)

10:00 Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

10:00 Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)

предв.

Китай — Объём выданных займов

1150 млрд юаней

1520 млрд юаней

14:00 Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

15:30 США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)

15:30 США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)

17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)

17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)

19:30 США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

США — CitiGroup — публикация отчетности за финанс. 2кв2018

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

НЛМК — производственные результаты за 2кв2018

МегаФон — СД (выборы Председателя СД и определение независимых директоров)

14 июля

8,93 — див-д 2016

5,24 — див-д 2017