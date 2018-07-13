Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое древнее захоронение

"Был найден топор, медные предметы, бусы, медный крючок для колчана. Находки датируются XVII-началом XVIII веков. Это очень редкое захоронение относится к одному из народов, которые ранее населяли Сибирь", — сказал собеседник агентства.

Захоронение принадлежит народу коттов, которые проживали в южной Сибири, уточнили в музее. Уже в середине XIX века насчитывалось не более пяти носителей зыка. В дальнейшем котты были ассимилированы русскими и бурятами.

Представитель музея также сообщил, что раскопки проводили так называемые «черные археологи», чья деятельность официально запрещена. Научные сотрудники музея убедили их сдать находки. В ближайшее время артефакты будут изучены, и после их можно будет увидеть в экспозиции учреждения.