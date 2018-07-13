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Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое древнее захоронение
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Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое древнее захоронение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. «Черные археологи» нашли близ Канска Красноярского края захоронение одного из народов, ранее населявших Сибирь, сообщили РИА Новости в Красноярском краеведческом музее.
"Был найден топор, медные предметы, бусы, медный крючок для колчана. Находки датируются XVII-началом XVIII веков. Это очень редкое захоронение относится к одному из народов, которые ранее населяли Сибирь", — сказал собеседник агентства.
Захоронение принадлежит народу коттов, которые проживали в южной Сибири, уточнили в музее. Уже в середине XIX века насчитывалось не более пяти носителей зыка. В дальнейшем котты были ассимилированы русскими и бурятами.
Представитель музея также сообщил, что раскопки проводили так называемые «черные археологи», чья деятельность официально запрещена. Научные сотрудники музея убедили их сдать находки. В ближайшее время артефакты будут изучены, и после их можно будет увидеть в экспозиции учреждения.
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