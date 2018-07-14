«Ливерпуль» предложил за Алиссона 60 миллионов евро и 10 миллионов бонусами, «Рома» хочет еще пять

«Ливерпуль» сделал предложение «Роме» о переходе голкипера Алиссона, сообщает Football Italia.

Мончи: Мы не ищем замену Алиссону, он остается

«Красные» готовы заплатить за 25-летнего бразильца 60 миллионов евро. Стоимость трансфера может вырасти еще на десять миллионов за счет бонусов. Однако «Рома» хочет получить еще пять миллионов.

На Алиссона также претендует «Реал» , который, впрочем, не намерен увеличивать свое предложение в размере 50 миллионов евро.

Также сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Челси», который только в субботу назначил итальянца Маурицио Сарри новым главным тренером.

Отметим, что спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что не ищет замену Алиссону, так как считает, что он останется в клубе.