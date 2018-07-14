«Ливерпуль» предложил за Алиссона 60 миллионов евро и 10 миллионов бонусами, «Рома» хочет еще пять 

«Ливерпуль» сделал предложение «Роме» о переходе голкипера Алиссона, сообщает Football Italia.
Мончи: Мы не ищем замену Алиссону, он остается
«Красные» готовы заплатить за 25-летнего бразильца 60 миллионов евро. Стоимость трансфера может вырасти еще на десять миллионов за счет бонусов. Однако «Рома» хочет получить еще пять миллионов.
На Алиссона также претендует «Реал», который, впрочем, не намерен увеличивать свое предложение в размере 50 миллионов евро.
Также сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Челси», который только в субботу назначил итальянца Маурицио Сарри новым главным тренером.
Отметим, что спортивный директор «Ромы» Мончи заявил, что не ищет замену Алиссону, так как считает, что он останется в клубе.