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Трамп отчитал любовницу экс-главы следствия по «российскому делу»
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Трамп отчитал любовницу экс-главы следствия по «российскому делу» 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Лиза Пейдж, любовница бывшего главы следствия по «российскому делу» Питера Стрзока, работала над одним из самых «испорченных» и «коррумпированных» расследований.
"Бывший агент ФБР Лиза Пейдж не стала давать показания перед конгрессом США, что требовала палата представителей. Вау! Но хоть кто-нибудь на самом деле удивлен?", — написал Трамп в своем твиттере.
Американский президент отметил, что Пейдж вместе со Стрзоком занималась «охотой на ведьм», когда работала над делом о предполагаемой связи Трампа и России. Трамп посчитал, что это расследование было одним из самых «испорченных» и «коррумпированных».
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о скандальных отношениях Стрзока и Пейдж, которые привели к отставке агентов.
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