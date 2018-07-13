Видео: как взорвали мост-убийцу в Колумбии

Колумбии местные власти решили уничтожить недостроенный мост, который ранее унес жизни 10 рабочих-строителей.

Автомобильный мост должен был соединить столицу Колумбии Боготу с городом Вильявисенсио, однако при его проектировании была допущена ошибка, и он частично обрушился во время строительных работ в январе этого года. Через несколько месяцев власти решили, что строить его дальше нецелесообразно.

Как сообщают местные СМИ, для уничтожения переправы через ущелье понадобилось около 200 килограммов взрывчатки, 30 детонаторов и три тысячи метров детонирующего шнура. В результате взрыва вся конструкция обрушилась вниз с многометровой высоты.

Теперь осталось только ликвидировать беспорядок и вывезти сотни тонн обломков из джунглей.