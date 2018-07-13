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Видео: как взорвали мост-убийцу в Колумбии
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Видео: как взорвали мост-убийцу в Колумбии 

Авторамблер 37 минут назад
Фото: Авторамблер
В Колумбии местные власти решили уничтожить недостроенный мост, который ранее унес жизни 10 рабочих-строителей.
Автомобильный мост должен был соединить столицу Колумбии Боготу с городом Вильявисенсио, однако при его проектировании была допущена ошибка, и он частично обрушился во время строительных работ в январе этого года. Через несколько месяцев власти решили, что строить его дальше нецелесообразно.
Как сообщают местные СМИ, для уничтожения переправы через ущелье понадобилось около 200 килограммов взрывчатки, 30 детонаторов и три тысячи метров детонирующего шнура. В результате взрыва вся конструкция обрушилась вниз с многометровой высоты.
Теперь осталось только ликвидировать беспорядок и вывезти сотни тонн обломков из джунглей.
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