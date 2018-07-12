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В Краснодаре полностью открыто движение по Офицерскому мосту. Раньше срока
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В Краснодаре полностью открыто движение по Офицерскому мосту. Раньше срока 

За рулем Кубань 14 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт на ул. Офицерской завершён на полтора месяца раньше запланированного срока, за что глава кубанской столицы Евгений Первышов поблагодарил подрядную организацию — ООО «СтройЮгРегион».
Евгений Первышов: «Искренне благодарен подрядчику за ответственность и оперативность. Действительно, показан отличный пример грамотной организации работ. Благодаря этому, движение на Офицерском путепроводе — одном из главных въездных участков в город — мы полностью возобновляем почти на месяц раньше уже ускоренных сроков и на полтора месяца быстрее, чем планировалось в самом начале работ. Такой объём работ и в такие сжатые сроки еще никто не выполнял».
Напомним, ремонт путепровода по улице Офицерской выполнен в рамказ преобразования «Зиповского кольца» в Т-образный перекрёсток. Горожанам и гостям Краснодара пришлось изрядно попотеть в пробках — и в прямом, и в переносном смысле, ибо дорожники попеременно перекрывали сначала внутренние половины в каждую сторону, а затем внешние. Зато теперь количество полос на мосту увеличилось до четырёх по каждой из сторон.
Как отметил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, ранее подрядная организация — ООО «СтройЮгРегион», также с опережением графика, завершили капитальный ремонт Садового моста.
Итак, движение по Офицерскому мосту в настоящее время открыто в полном объёме, однако ремонт ещё продолжается. Впереди — нанесение дорожной разметки, ремонт пешеходных участков с полной заменой покрытия тротуаров и установкой нового перильного ограждения. А также ремонт в подмостовом пространстве по укреплению, оштукатуриваю и покраске несущих конструкций сооружения.
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