Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской территории

Израиль нанес ракетные удары по нескольким объектам сирийской армии в пограничной провинции Кунейтра.

"Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб", — цитирует РИА Новости местное издание.

Системы ПВО Сирии отразили удары.

Ранее « СП» писала, что в 18 июня со стороны Палестины по территории Израиля были выпущены ракеты. Три из них упали на юге страны. Этот удар был нанесен в ответ на авиаудары израильских ВВС по целям в секторе Газа.

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