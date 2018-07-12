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Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской территории
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Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской территории 

Свободная пресса 20 часов назад
Израиль нанес ракетные удары по нескольким объектам сирийской армии в пограничной провинции Кунейтра.
"Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб", — цитирует РИА Новости местное издание.
Системы ПВО Сирии отразили удары.
Ранее « СП» писала, что в 18 июня со стороны Палестины по территории Израиля были выпущены ракеты. Три из них упали на юге страны. Этот удар был нанесен в ответ на авиаудары израильских ВВС по целям в секторе Газа.
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