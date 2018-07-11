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Клинцевич прокомментировал планы НАТО по росту присутствия в Черном море
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Клинцевич прокомментировал планы НАТО по росту присутствия в Черном море 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
НАТО не стремится к реальному сотрудничеству с Россией, напротив, провоцирует ее на ответные военные решения, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Ранее глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил по итогам первого для саммита НАТО, что она не только сохранит военное присутствие в Черноморском регионе, но и подготовится к усилению.
"Первый день работы саммита НАТО показал, что альянс и дальше намерен слушать только себя, не считаясь с интересами России", — цитирует сенатора его пресс-служба.
"Пока не сделано ни одного шага в нашу сторону, если не считать содержащегося в заявлении саммита утверждения, что НАТО не ищет конфронтации и не угрожает России", — отметил он.
Однако и это заявление сведено на нет инициативой по усилению военного присутствия альянса в Черноморском регионе.
"Речь идет об обеспечении готовности сил «4 по 30»: формировании к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней", — пояснил Клинцевич. Подобные инициативы, считает он, резко диссонируют с заявленным НАТО стремлением к политическому диалогу с Россией.
"По сути, нас вызывают не на политический диалог, а на ответные действия военного характера, и они в этом случае не могут не последовать", — заключил он.
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