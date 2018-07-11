Клинцевич прокомментировал планы НАТО по росту присутствия в Черном море

"Первый день работы саммита НАТО показал, что альянс и дальше намерен слушать только себя, не считаясь с интересами России", — цитирует сенатора его пресс-служба.

"Пока не сделано ни одного шага в нашу сторону, если не считать содержащегося в заявлении саммита утверждения, что НАТО не ищет конфронтации и не угрожает России", — отметил он.

Однако и это заявление сведено на нет инициативой по усилению военного присутствия альянса в Черноморском регионе.

"Речь идет об обеспечении готовности сил «4 по 30»: формировании к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней", — пояснил Клинцевич. Подобные инициативы, считает он, резко диссонируют с заявленным НАТО стремлением к политическому диалогу с Россией.

"По сути, нас вызывают не на политический диалог, а на ответные действия военного характера, и они в этом случае не могут не последовать", — заключил он.