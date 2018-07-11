В МИД России назвали НАТО «бесполезным военным блоком»

"Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе , мы готовимся смотреть ЧМ-2018", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее участники саммита заявили о «провокационной деятельности» России у границ альянса. НАТО также обвинил Россию в «развертывании современных ракет двойного назначения в Калининграде ». Кроме того, представители альянса указали на якобы «неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму ».

Совфеде подобное заявление назвали абсурдным.

"Вдумайтесь, что заявил саммит. Есть ли ещё границы у этого абсурда?" — написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на своей странице в фейсбуке.

Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018 pic.twitter.com/StEEbLe3dd

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 11 июля 2018 г. ​