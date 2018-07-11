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В МИД России назвали НАТО «бесполезным военным блоком»
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В МИД России назвали НАТО «бесполезным военным блоком» 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. МИД России отреагировал на итоговое заявление саммита НАТО, назвав Североатлантический альянс «бесполезным военным блоком».
"Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Ранее участники саммита заявили о «провокационной деятельности» России у границ альянса. НАТО также обвинил Россию в «развертывании современных ракет двойного назначения в Калининграде». Кроме того, представители альянса указали на якобы «неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму».
В Совфеде подобное заявление назвали абсурдным.
"Вдумайтесь, что заявил саммит. Есть ли ещё границы у этого абсурда?" — написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на своей странице в фейсбуке.
Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018 pic.twitter.com/StEEbLe3dd
— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 11 июля 2018 г. ​
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