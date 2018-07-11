WSJ: стоимость отмененных учений США и Южной Кореи составила бы около $14 млн

По ее данным, Пентагон провел анализ расходов, которые были бы потрачены на проведение запланированных на август учений, после того, как президент США Дональд Трамп заявил об их чрезмерно высокой стоимости.

После соответствующих подсчетов минобороны выяснило, что затраты на проведение маневров составили бы около $14 млн, что является лишь малой частью годового военного бюджета США в размере $700 млрд, отмечает издание. Кроме того, данная сумма в среднем даже меньше стоимости одного нового истребителя, добавляет газета.

Издание приводит слова Лоуренса Корба, являющегося старшим научным сотрудником вашингтонской исследовательской организации Центр за американский прогресс. По его словам, США, отменив учения, «сэкономят не так много, как думают». Как пишет WSJ , отмена маневров может негативно отразиться на боевой готовности США, в связи с чем такая экономия средств, вероятно, того не стоит.

Ранее Трамп заявлял, что уже долгое время выступал против проведения совместных с Южной Кореей учений, называя их провокационными и слишком затратными.