Кондратьев назвал заявления НАТО об отношениях с Россией лицемерием 

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев в среду назвал лицемерием заявление НАТО о планах сохранить прежний подход в отношениях с Россией, включающий в том числе открытость к диалогу.
«Это ничто другое, как лицемерие. Россия много раз предлагала НАТО вернуться к совместным форматам взаимодействия, существовавшим ранее. Мы предлагали и предлагаем НАТО обсудить ряд важных вопросов, в том числе сокращение в Европе обычных и стратегических ядерных вооружений. Однако в ответ мы получаем лишь усиление присутствия НАТО в восточной Европе, у наших границ, при том, что все последние 30 лет Россия не увеличивала свои вооружения и не усиливала своего присутствия у границ со странами НАТО», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Сенатор сравнил такой подход с обстановкой 1941 года, когда гитлеровская Германия, готовя удар по СССР, делала при этом прямо противоположные заявления. «О нападении сейчас речь не идет, но параллели явно присутствуют», — отметил он.