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Кондратьев назвал заявления НАТО об отношениях с Россией лицемерием
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Кондратьев назвал заявления НАТО об отношениях с Россией лицемерием 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев в среду назвал лицемерием заявление НАТО о планах сохранить прежний подход в отношениях с Россией, включающий в том числе открытость к диалогу.
«Это ничто другое, как лицемерие. Россия много раз предлагала НАТО вернуться к совместным форматам взаимодействия, существовавшим ранее. Мы предлагали и предлагаем НАТО обсудить ряд важных вопросов, в том числе сокращение в Европе обычных и стратегических ядерных вооружений. Однако в ответ мы получаем лишь усиление присутствия НАТО в восточной Европе, у наших границ, при том, что все последние 30 лет Россия не увеличивала свои вооружения и не усиливала своего присутствия у границ со странами НАТО», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Сенатор сравнил такой подход с обстановкой 1941 года, когда гитлеровская Германия, готовя удар по СССР, делала при этом прямо противоположные заявления. «О нападении сейчас речь не идет, но параллели явно присутствуют», — отметил он.
Ранее в среду представитель Министерства иностранных дел Франции на саммите НАТО в Брюсселе заявил, что военный блок подтвердит принятый в 2016 году в Варшаве подход, сочетающий гибкую оборонительную военную позицию и сохранение открытости к диалогу с РФ.
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