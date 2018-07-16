В Крыму ответили на предложение омбудсмена Украины по морякам судна «Норд»

Украинский омбудсмен Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обменов моряков судна «Норд», задержанного пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041», задержанных в Крыму.

"Сам факт того, что предлагает Денисова, показывает ее наплевательское отношение на закон. Я не знаю, какое решение будет принято государственными органами России и Украины, но хотел бы подчеркнуть, что моряки, которые задержаны на Украине, ни в чем не виноваты. Они были задержаны по-бандитски, и это не регулируется ни российскими, ни украинскими, ни международными законами", — сказал РИА Новости Иоффе, который также возглавляет мониторинговую группу по контролю за соблюдением прав крымчан украинским властями.

Иоффе подчеркнул, что украинские моряки, которых задержали у берегов Крыма, занимались браконьерским промыслом. «Они задержаны в соответствии с законом. Как можно обменять людей невиновных, на людей виновных, я не знаю, этим будут заниматься соответствующие государственные инстанции. Решение может быть всякое», — подчеркнул Иоффе.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, при этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию , семерых сняли с рейса в Минск . Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.