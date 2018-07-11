Гендиректор «Мегафона» купил долю в роботе-рекрутере

С 29 июня Солдатенкову принадлежит 10% ООО «Скилаз», а Серебряниковой — 6% компании. Доли были выкуплены у Сергея Румянцева — бывшего исполнительного вице-президента «Вымпелкома» — который владел 28% ООО «Скилаз», но в июне полностью вышел из капитала компании. Еще по 6% он продал физлицам Петру Комарову и Любови Стрелкиной. 72% «Скилаз» принадлежит ООО «Новые эйчар-технологии», контролирующим собственником которого является Андрей Крылов

Skillaz — робот-рекрутер, ведущий автоматический поиск кандидатов по критериям работодателя в соцсетях, сообществах, на форумах, сайтах по поиску работы и др. Сервис автоматически оценивает кандидатов, а затем приглашает (или не приглашает) на собеседование с рекрутером. Технологии машинного обучения помогают оценивать эффективность сотрудников, нанятых с помощью системы.

Skillaz — технологический партнер «Мегафона». В начале июля оператор связи запустил на базе платформы Skillaz услугу по поиску персонала массовых позиций «Цифровой подбор линейного персонала».

В пресс-службе «Мегафона» отказались от комментариев, сообщив лишь, что это «личные инвестиции топ-менеджеров». Румянцев от комментариев отказался.