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Гендиректор «Мегафона» купил долю в роботе-рекрутере
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Гендиректор «Мегафона» купил долю в роботе-рекрутере 

Ведомости 22 часа назад
Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и операционный директор компании Анна Серебряникова стали совладельцами сервиса автоматизированного рекрутинга Skillaz, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК».
С 29 июня Солдатенкову принадлежит 10% ООО «Скилаз», а Серебряниковой — 6% компании. Доли были выкуплены у Сергея Румянцева — бывшего исполнительного вице-президента «Вымпелкома»— который владел 28% ООО «Скилаз», но в июне полностью вышел из капитала компании. Еще по 6% он продал физлицам Петру Комарову и Любови Стрелкиной. 72% «Скилаз» принадлежит ООО «Новые эйчар-технологии», контролирующим собственником которого является Андрей Крылов.
Skillaz — робот-рекрутер, ведущий автоматический поиск кандидатов по критериям работодателя в соцсетях, сообществах, на форумах, сайтах по поиску работы и др. Сервис автоматически оценивает кандидатов, а затем приглашает (или не приглашает) на собеседование с рекрутером. Технологии машинного обучения помогают оценивать эффективность сотрудников, нанятых с помощью системы.
Skillaz — технологический партнер «Мегафона». В начале июля оператор связи запустил на базе платформы Skillaz услугу по поиску персонала массовых позиций «Цифровой подбор линейного персонала».
В пресс-службе «Мегафона» отказались от комментариев, сообщив лишь, что это «личные инвестиции топ-менеджеров». Румянцев от комментариев отказался.
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