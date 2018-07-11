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В Совфеде обвинили НАТО в лицемерии
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В Совфеде обвинили НАТО в лицемерии 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Заявление НАТО о сохранении прежнего подхода, включая открытость к диалогу с Россией, является лицемерием, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
«Это ничто другое, как лицемерие. Россия много раз предлагала НАТО вернуться к совместным форматам взаимодействия, существовавшим ранее. Мы предлагали и предлагаем НАТО обсудить ряд важных вопросов, в том числе сокращение в Европе обычных и стратегических ядерных вооружений», — заявил Кондратьев, передает РИА «Новости».
Но в ответ, отметил Кондратьев, Россия получает «лишь усиление присутствия НАТО в восточной Европе, у наших границ, при том, что все последние 30 лет Россия не увеличивала свои вооружения и не усиливала своего присутствия у границ со странами НАТО».
Ранее в среду в Брюсселе стартовал саммит НАТО. В проекте итоговой декларации саммита говорится о намерении альянса сохранить курс в отношении России, о готовности НАТО к «осмысленному» диалогу с Россией.
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