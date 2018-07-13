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Сотрудник библиотеки №161 посетил встречу в «Коломенском»
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Сотрудник библиотеки №161 посетил встречу в «Коломенском» 

Управа Донского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Мой район Донской
Встреча с сотрудником библиотеки №161, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, прошла в музее-заповеднике «Коломенское» в четверг, 12 июля.
Гости услышали интересные истории о жизни Петра и Февронии Муромских, которые являются символами любви и семейной жизни, узнали различные и ранее неизвестные легенды и придания. Спикер обратил внимание посетителей на семейные традиции Древней Руси, на их сходства и различия с современными.
Кроме того, ведущий посоветовал гостям авторов увлекательных книг, повествующие о быте. Например, Марию Метлицкая с ее книгой «Дневник свекрови», Джоджо Мойеса со знаменитой «До встречи с тобой» и Анну Берсеневу с «Глашенькой».
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