Сотрудник библиотеки №161 посетил встречу в «Коломенском»

Встреча с сотрудником библиотеки №161, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, прошла в музее-заповеднике «Коломенское» в четверг, 12 июля.

Гости услышали интересные истории о жизни Петра и Февронии Муромских, которые являются символами любви и семейной жизни, узнали различные и ранее неизвестные легенды и придания. Спикер обратил внимание посетителей на семейные традиции Древней Руси, на их сходства и различия с современными.