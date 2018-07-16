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Деми Мур стала жертвой мошенников
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Деми Мур стала жертвой мошенников 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Даже звездный статус не помогает обезопасить свою жизнь от преступников, а порой даже и способствует тому, чтобы разного рода мошенники или преследователи обращали на его обладателя пристальное внимание. Деми Мур недавно стала жертвой махинаций с кредитными картами и потеряла 170 000 долларов.
В марте этого года в компанию American Express поступил звонок с просьбой перевыпустить карту для Деми в связи с утратой старой. Новая кредитка была немедленно отправлена актрисе, однако ее перехватил мошенник, успев потратить с нее около 170 000 долларов. Сообщается, что он беспрепятственно расплачивался ей в универмагах Nordstrom и Saks Fifth Avenue, а также оплачивал услуги FedEx. Вором оказался 35-летний Дэвид Мэттью Рид, которого удалось задержать именно благодаря его покупкам и записям видеокамер. В полиции он не стал отрицать своих действий, за что получит соответствующий тюремный срок.
попкорнnews
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