Деми Мур стала жертвой мошенников 

Даже звездный статус не помогает обезопасить свою жизнь от преступников, а порой даже и способствует тому, чтобы разного рода мошенники или преследователи обращали на его обладателя пристальное внимание. Деми Мур недавно стала жертвой махинаций с кредитными картами и потеряла 170 000 долларов.
В марте этого года в компанию American Express поступил звонок с просьбой перевыпустить карту для Деми в связи с утратой старой. Новая кредитка была немедленно отправлена актрисе, однако ее перехватил мошенник, успев потратить с нее около 170 000 долларов. Сообщается, что он беспрепятственно расплачивался ей в универмагах Nordstrom и Saks Fifth Avenue, а также оплачивал услуги FedEx. Вором оказался 35-летний Дэвид Мэттью Рид, которого удалось задержать именно благодаря его покупкам и записям видеокамер. В полиции он не стал отрицать своих действий, за что получит соответствующий тюремный срок.
попкорнnews