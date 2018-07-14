Нестандартный брак, измены и не только: самые громкие скандалы в королевских семьях

Даже в королевских семьях случаются скандалы и неловкие ситуации. Неподходящие или сбежавшие невесты, публичные ссоры и прочее… Что только не случается в семьях, где все привыкли вести себя на публике так, как будто недостатков у них нет.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри этой весной женился на американской актрисе Меган Маркл, которая ради семейной жизни решила отказаться от карьеры в шоу-бизнесе. Несколько месяцев они скрывали свой роман, но папарацци рассекретили близкие отношения Гарри с Меган, после чего на Маркл началась настоящая травля. Ее преследовали фотографы, дежурившие прямо у ее дома, а в Сети и СМИ начали едко шутить о том, что внук самой королевы закрутил роман с чернокожей разведенной (она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном) и далеко не самой успешной актрисой, которая к тому же старше на три года. В итоге на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось официальное подтверждение связи Меган и Гарри, в котором королевская семья призвала всех оставить Маркл в покое:

«СМИ перешли черту. Его девушка Меган Маркл стала объектом морального притеснения. Многие из подобных заявлений были опубликованы на первых полосах газет. Во всех этих заметках и статьях, соцсетях, комментариях содержался откровенный сексизм и расизм.

Принц Гарри обеспокоен безопасностью мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что был не способен защитить ее. В корне неправильно, что спустя несколько месяцев после отношений с ним мисс Маркл стала объектом столь бурного интереса к ее персоне. Он знает, многие скажут, что это «цена, которую она должна заплатить» и «часть игры». Он с этим категорически не согласен. Это не игра — это жизнь, ее и его».

Первая официальная гей-свадьба в истории британской королевской семьи

Спустя месяц после бракосочетания Меган и Гарри новости об очередной нестандартной свадьбе в британской королевской семье снова появились в таблоидах. На этот раз 55-летний кузен Елизаветы II, лорд Ивар Маунтбаттен сделал предложение руки и сердца своему бойфренду, 56-летнему старшему бортпроводнику Джеймсу Койлу. Этот союз станет первым однополым браком в истории британской королевской семьи.

Влюбленные познакомились три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. «Я никогда не думал, что выйду замуж за мужчину. Это потрясающе, я никогда не был так счастлив. Я искренне люблю Джеймса, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете», — признался Маунтбаттен в интервью порталу The Daily Mail. Любопытно, что до встречи с женихом Ивар 16 лет был женат на женщине по имени Пенни Томпсон, и она родила лорду трех дочерей. При этом и Пенни, и уже подросшие девочки полностью одобряют новый роман Ивара и уже собираются на свадьбу.

Самоубийство сестры королевы Нидерландов

Этим летом в семье королевы Нидерландов Максимы случилась трагедия. В Буэнос-Айресе был обнаружен труп ее младшей сестры, 33-летней Инес Соррегьеты. «Вынуждены подтвердить, что Инес Соррегьета, сестра королевы Максимы из Нидерландов, скончалась в среду вечером. По всей видимости это было самоубийство», — сообщил официальный представитель правительства Нидерландов.

Максима стала королевой в 2013-м после того, как ее супруг Виллем-Александр взошел на престол. Будущая спутница монарха родилась в Аргентине в 1971 году, в 1999 году она встретила своего принца, в 2002 году вышла замуж. Ее младшей сестре повезло меньше. Она долгое время боролась с депрессией и страдала от нервной анорексии. Королева-консорт не раз предлагала ей переехать из Аргентины в Нидерланды, но Инес не соглашалась. В СМИ называют разные причины, которые могли повлиять на решение женщины уйти из жизни — от личных неудач и уколов зависти до слишком тяжелой ноши в связи со свалившейся на нее публичностью.

Внебрачные дети князя Монако Альбера и бегство невесты

Свадьба князя Монако Альбера II и спортсменки Шарлен Уиттсток стала одним из самых скандальных событий в высшем свете за последние годы. Незадолго до бракосочетания в таблоидах по всему миру появились новости о том, что невеста сбежала за несколько часов до венчания, узнав о многочисленных романах жениха и его… внебрачных детях. Свадьба в итоге состоялась, официальные представители пары все компрометирующие слухи отрицают, но бурная личная жизнь князя не является секретом для широкой общественности, а СМИ продолжают писать о том, что княгиня Шарлен выглядит слишком печальной на всех совместных фото с супругом, сделанных на официальных мероприятиях.

Ссора в церкви королевы Испании Летисии с матерью короля Филиппа VI Недавно в Сети и таблоидах появились не самые приятные подробности пасхальной службы, на которой присутствовала королевская семья Испании. В ролике, облетевшем Интернет, королева Летисия ссорится с матерью своего мужа, короля Филипе, прямо в церкви. Причиной конфликта, возможно, стали напряженные отношения матери короля с внучками, которые явно были не в восторге от семейной встречи.

Фото: globallookpress, getty