В Самаре прошел открытый урок китайского языка

«Этот урок — своего рода приглашение к нашему форуму. Он еще раз напоминает, что у России Китая множество совместных проектов, для реализации которых необходимо общаться, изучать местную культуру и язык», — рассказала руководитель «роскита» Виктория Левченко

Урок получился информативным и веселым. Выпускница самарского филиала Московского педуниверситета Анастасия Сомова познакомила всех собравшихся с фразами приветствия, рассказала, как делать и принимать от китайцев комплименты, научила задавать простые вопросы. Сама девушка скоро уезжает в Китай, где будет работать преподавателем русского и английского языка.

В роли педагога выступила и сотрудница Первого китайского центра Екатерина Подковырова. Девушка организует в Поднебесную авторские туры. «В Китае мне нравится абсолютно все: природа, местные жители, кухня и, конечно, язык. Сегодня китайский набирает популярность. К нему тянутся даже маленькие дети», — говорит Екатерина.

Самарцы участвовали в уроке с большим энтузиазмом. Для 12-летней Ксюши Незнановой замысловатые фразы не в новинку — девочка почти год учит китайский в одной из языковых школ. «Для меня самое сложное — это тона. В китайском их четыре. Одно и то же слово может означать совершенно разные вещи — в зависимости от того, с каким тоном его произнесешь», — рассказывает Ксюша.

Студента Владимира Уварова окружающие принимают за китайца. На самом деле молодой человек родился и вырос в Якутии . В этом году Володя и его девушка Мария будут поступать в университет китайского города Гуян, провинция Гуйчжоу. «Мы получили грант на бесплатные языковые курсы и последующее 4-летние обучение, — рассказывает юноша. Со специальностью ребята пока не определились.»В Гуянском университете масса факультетов, аналогов которым в России нет. Будем изучать язык, обживаться, а потом выберем какое-нибудь интересное направление", — говорит Владимир.

Не обошлось на празднике и без настоящих китайцев. Лу Хон Ши представляется россиянам как Петр. В Самару он приехал из китайского города Сиань, чтобы поступить в аспирантуру Самарского университета. «Я специализируюсь на конструировании космических спутников. Так получилось, что моя научная лаборатория в Китае активно сотрудничает с Самарским университетом. Поэтому я приехал сюда продолжать обучение», — говорит молодой человек.

"Я приезжал в Самару еще в 2015 году. Мое первое впечатление о городе — это сэндвич, который я съел в аэропорту. Он был очень вкусный. Это было хорошее начало путешествия, — говорит Ши. — В Самаре мне очень уютно. Я наслаждаюсь свежим воздухом и видами Волги — в Сиане, к сожалению, экология намного хуже".