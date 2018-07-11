Визит Нетаньяху в Россию: трехлетние требования и условия

Согласно заявлению самого Нетаньяху, этот визит очень важен в контексте отношений между двумя странами по поводу сирийского вопроса. Другими словами, он едет с доносами против врагов Израиля , что имеет обыкновение делать. В частности, речь идёт о том, что Израиль не разрешает Ирану «Хезболле» присутствовать в Сирии

В этот раз визит Нетаньяху имеет особое значение, если учесть тот факт, что надежды Израиля на создание новой реальности на сирийском юге, над которым он работал, угасли в последние годы сирийской войны. Разумеется, визит — это возможность укрепить то, что Нетаньяху назвал координацией между двумя странами с целью предотвращения столкновений между армиями, и получения выгод от поддержания связей на высоком уровне. Тем не менее, данный визит указывает на ряд фактов, которые следует упомянуть.

Израиль не скрывает, что капитулировал на фоне победы президента Башара Асада и однозначно признает это, однако он заинтересован в том, чтобы сократить негативные последствия собственного поражения (как и поражения союзников) в сирийской войне, пока не может избежать их полностью. Поэтому в послевоенный период в Сирии он ведет борьбу на множестве фронтов, в том числе, совершая регулярные визиты в Москву в надежде использовать разногласия между Москвой и Дамаском , а также их союзниками, хотя подобный опыт в прошлом оказался бесполезным.

Тем не менее Тель-Авив стремится посадить сирийское руководство за стол переговоров через посредничество российской стороны. В этот раз новая попытка может отличаться от условий соглашения о разъединении между сирийской и израильской армиями от 1974 года. Но что умаляет значение данной попытки, так это то, что сирийское государство осознаёт отсутствие необходимости отвечать на «предложение» Израиля. Это предложение состоит в том, чтобы возобновить попытки заключить соглашение под эгидой и надзором Организации Объединенных Наций касательно границы на Голанах. Сирии не испытывает необходимости в этом, даже если будет действовать через российского союзника, чьи интересы, могут не полностью соответствовать интересам сирийского государства.

Требование Израиля в отношении соглашения о разъединении армий от 1974 года представляет собой попытку внесения поправок в его положения или дать им иное толкование с тем, чтобы учесть интересы Израиля и придать соглашению обязательный для сирийского государства характер, что означало бы отступление от своего суверенитета.

В то же время Израиль не может помешать победе и расширению зоны контроля сирийской военной машины в направлении юга страны. С другой стороны, любые изменения в соглашении о разъединении войск, внесение дополнений или иные толкования его пунктов лишь разогреют аппетит Израиля, который может пожелать внесения ещё больших поправок с целью ограничить сирийский суверенитет, а затем это разогреет аппетит и других игроков в восточной и северной Сирии, которых там много.

Ирония заключается в том, что Израиль хорошо осознает, что Дамаск победил на данном этапе и находится в не том положении, чтобы давать ему то, что Тель-Авив не смог получить военным путём при помощи своих союзников и вооружённых группировок. Он понимает, что не может изменить позицию сирийского режима.

В свою очередь то, что Израиль видит предел своей способности навязывать волю военной силой, объясняет постоянные визиты Нетаньяху, а также ряда политиков и сотрудников службы безопасности Израиля в Москву в надежде на то, что они смогут добиться желаемого при помощи российского друга.

В прошлом опыт Израиля доказал, что механизмы создания противоречий между Сирией и ее союзниками не приводят к распаду или встряске союзов, а препятствуют этому.

Однако, по мере того как это осознание укрепляется в головах израильских официальных лиц в связи с военно-политическими событиями в Сирии, они все ещё продолжают ездить в Москву под руководством самого Нетаньяху, несмотря на то что он предвидит исход своего визита, довольствуясь возможностью заявить о своей позиции и условиях, которые он не может навязать силой.

На практике Тель-Авив, похоже, выступает в роли нищего перед российским другом и хочет добиться хотя бы минимальной реализации своих целей, что резко отличается от того, что Нетаньяху пытается продемонстрировать в своих заявлениях. Это вполне естественная ситуация, которая обусловлена двумя факторами, побуждающими Израиль снова и снова приходить к дверям российского друга.

Первый фактор выражается в ограниченной способности Израиля использовать военную мощь или угрожать ее использованием. Военный вариант неприменим в отношении сирийского государства и был исключен из списка возможных действий Тель-Авива.

Параллельно с этим Израилю стало очевидно, что американская сторона, хотя и присутствует на сирийской территории через посредников, не желает защищать интересы Израиля, если это подразумевает участие в военных действиях. Напротив, она заинтересована в поиске невоенных способов урегулирования конфликта на фоне вывода американских войск из Сирии.

Первый фактор — невозможность военного решения — подталкивает Тель-Авив ко второму, так как при помощи американцев он достигает того, чего не может достичь своими собственными силами. Однако с утратой второго варианта Израилю остаётся лишь озвучивать свои требования российскому другу. Он осознает, что вероятность достичь своих целей, очень мала, особенно после того, как не сработала теория отношений между руководителем и подчиненным между сирийским государством и Россией , на которую Израиль долго делал ставку.