Шойгу рассказал, кто в США нагнетает напряженность в отношениях с Россией

В беседе с итальянским изданием II Giornale глава российского военного ведомства также рассказал, обращалась ли Сирия к России по поводу поставок зенитно-ракетных комплексов С-300, и выразил уверенность, что прямое столкновение между Россией и Украиной невозможно.

Пусть США объяснят на глобусе

"От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван якобы агрессивными действиями России на международной арене. Однако, по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на «американский» и «неправильный», — сказал Шойгу.

Министр обороны напомнил, что «именно США за последние годы в одностороннем порядке разорвали ключевые соглашения, составляющие костяк глобальной безопасности». «Вопреки обещаниям, данным советскому руководству во время процесса объединения Германии , Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток к нашим границам», — отметил Шойгу.

"Более 25 лет нам морочили голову тем, что никаких обещаний не было, пока недавно АНБ (Агентство национальной безопасности США — ред.) не рассекретило архивы с документами того периода, где все это расписано дословно и в лицах", — добавил Шойгу.

Венгрии, Чехии, Словакии, Как следствие расширения альянса на Восток и перехода в него Польши Румынии , для России де-факто утратил смысл подписанный в 1990 году между Организацией Варшавского договора и НАТО Договор об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающий ограничения вооружений в районах соприкосновения блоков, напомнил глава российского военного ведомства.

"В 2002 году под предлогом выдуманной опасности ракетного нападения со стороны Ирана или Северной Кореи Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по ПРО, приступив к размещению своих радаров и противоракет в близости именно от наших границ", — отметил Шойгу.

Кроме того, США нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), развертывая в Европе систему ПРО, пусковые установки которой могут использоваться для запуска крылатых ракет «Томагавк» по европейской территории России, сказал Шойгу. Министр напомнил, что еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин призвал руководство США и других стран Запада уважать российские национальные интересы и выстраивать открытые и равноправные отношения. «К сожалению, мало кто на Западе захотел услышать тот призыв», — отметил министр. В то же время, заявил он, в сторону России идут невнятные и голословные обвинения в нарушении договора.

"Сейчас американская сторона готовит свой выход из договора о ракетах средней и малой дальности. Причиной такого шага называются якобы нарушения договора Россией", — рассказал Шойгу. «Но фактов нет, одни заявления», — добавил он.

Министр хочет, чтобы американская сторона наглядно обосновала свои действия.

"Мне, как президенту Русского географического общества , давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими «противники Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России. Мы их, что ли, должны оборонять?" — заметил Шойгу.

О неоколониализме и гибридных войнах

По словам Шойгу, восстанавливающую силы Россию на Западе воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию США. Он привел в пример принятое в июне решение совета НАТО о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций и обеспечение оперативной переброски американских войск из США в Европу, а также увеличение контингента альянса в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше с 2 до 15 тысяч человек с возможностью быстрого наращивания группировки до 60 тысяч военнослужащих.

Речь идет о реализации Вашингтоном стратегии неоколониализма, опробованной американцами в Ираке Ливии , которая заключается в поддержке любых, даже самых диких идеологий для ослабления законных правительств, отметил глава российского военного ведомства.

"Затем используются инсценировки применения оружия массового уничтожения или гуманитарных катастроф, и на последних этапах применяется военная сила для создания «управляемого хаоса» с вольготными условиями выкачивания в американскую экономику имеющихся активов транснациональными корпорациями", — добавил Шойгу.

"Россия, выступающая за равное и взаимовыгодное сотрудничество с любыми странами в рамках концепции многополярного мира, всегда будет являться препятствием на пути реализации подобных «стратегий», — подчеркнул Шойгу.

Отдельно он коснулся практики ведения Вашингтоном «гибридных войн», успешно опробованной США и Великобританией во время вторжения в Ирак в 1991 году сразу после окончания «холодной войны».

"Это очень важная деталь, потому что во времена СССР и двуполярного мира технологии такие были, но не было соответствующих условий. И, кстати, президентом США тогда был не кто иной, как бывший директор ЦРУ Джордж Буш-старший ", — отметил министр.

"Начиная с 90-х годов прошлого века эти методики широко применялись США в бывшей Югославии, в Ливии, в Чечне и совсем недавно в Сирии. Все признаки использования этой «гибридной войны» были хорошо видны и на Украине накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года. Причем пассивное участие в этих «гибридных действиях» принимали и европейские страны", — сказал Шойгу.

Как решать проблемы

Шойгу выразил убеждение, что любые межгосударственные вопросы нужно решать мирным путем, избегая применения военной силы.

"Я неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить имеющиеся проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока не готовы к такому диалогу, хотя уверен, что в этом заинтересованы не только народы России и США, но и всего остального мира", — сказал министр.

"Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами, с использованием которого идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств, и в первую очередь они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к военному конфликту между нашими ядерными державами", — добавил Шойгу.

О Сирии и сотрудничестве с Китае

В части интервью, посвященной ситуации в Сирии, Шойгу отметил, что США за время войны в этой стране не выделили ни цента для оказания помощи мирному населению.

По его словам, в освобожденной Ракке до сих пор ежедневно на боеприпасах и минах, оставленных после массированных бомбардировок авиацией международной коалиции, гибнут местные жители. «Еженедельно их число измеряется десятками жизней, в том числе детей», — отметил Шойгу.

Создается впечатление, что основной целью США в Сирии является стремление не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии, добавил Шойгу. «В подконтрольных США районах уже несколько лет осуществляется подготовка боевиков, которые затем ведут активную борьбу с сирийской правительственной армией и которым поставляются оружие и боеприпасы», — рассказал министр.

Он отметил, что в период борьбы международной коалиции во главе с США против террористических группировок в Сирии территория, подконтрольная боевикам, лишь увеличивалась. Цивилизация и светское управление сохранялись лишь в нескольких очагах: в Дамаске , провинции Латакия и частично в Дейр-эз-Зоре, добавил он.

"С другой стороны, после освобождения различных районов и населенных пунктов сирийской правительственной армией не было зафиксировано ни одного инцидента с участием мирных жителей. Эти территории были разминированы, туда были доставлены продовольствие и стройматериалы для скорейшего восстановления мирной жизни", — сообщил Шойгу.

Министр указал на ключевую роль Ирана и Турции в стабилизации обстановки в Сирии. «Иран, так же, как и Турция, исторически является одним из главных игроков в регионе и играет одну из главных ролей в решении вопроса стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике», — заявил Шойгу.

Он напомнил, что именно Иран вместе с Россией и Турцией является одним из гарантов астанинского процесса, направленного на поиск соглашения по окончательному урегулированию конфликта в Сирии.

"Что касается напряженности между Ираном и Израилем или другими странами, то наша позиция заключается в приверженности разрешения возможных разногласий и противоречий посредством диалога, а не с помощью военной силы и нарушения норм международного права", — подчеркнул Шойгу.

По его словам, использование военной силы любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке. «В этой связи мы придерживаемся курса на мирное и дипломатическое урегулирование любых разногласий и рассчитываем, что обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность», — добавил министр обороны РФ.

Что касается поставок Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, то Дамаск не обращался к Москве по данному поводу, однако Россия готова обсудить этот вопрос, заявил Шойгу.

"С-300 — это комплекс оборонительного вооружения. Поэтому прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может. Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения. Кроме того, решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет", — сказал министр.

Шойгу отметил, что Россия готова вернуться к рассмотрению этого вопроса после «агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО».

В интервью речь шла и о развитии партнерства России и КНР. «Безусловно, напряженность в международных отношениях способствовала укреплению российско-китайских отношений, в основе которых лежат взаимоуважение и доверие», — сказал Шойгу. «Сегодня около 12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай», — сообщил министр.

В качестве Шойгу также привел проводимые на двусторонней основе совместные мероприятия оперативной подготовки вооруженных сил наших государств, включая ежегодное военно-морское учение «Морское взаимодействие» и совместное учение по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность».

Шойгу подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНР не направлено против каких-либо других стран или блоков и «служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности».

О ситуации на Украине

Обратился Шойгу и к конфликту на юго-востоке Украины.

"Только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения", — подчеркнул министр.

Шойгу выразил сожаление, что Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России.

"При этом Киевом полностью отвергается возможность диалога с Донецком Луганском , без которого урегулирование кризиса попросту невозможно. Разумеется, наша страна реагирует на сложившуюся ситуацию, постоянно призывая Киев к выполнению минского комплекса мер", — отметил Шойгу, выразив надежду, что страны-участницы «нормандского» формата — Франция и Германия — «смогут задействовать всё свое влияние на украинские власти для мирного урегулирования» в Донбассе.

Шойгу считает невозможным прямое столкновение между Украиной и Россией.

"У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны. Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Поэтому убеждён, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде", — сказал министр.

Экспертное мнение

Комментируя интервью министра обороны, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что усиление войск Южного военного округа и Черноморского флота гарантирует сдерживание Украины от военных провокаций по отношению к России.

"Россия категорически против войны с Украиной, но есть реалии, и они заключаются в том, что сегодня Киев проводит не то что недружественную, а откровенно враждебную политику по отношению к нашему государству. В этом свете нам необходимо укреплять боеспособность ЮВО, чтобы сам факт хорошо подготовленной и вооруженной российской армии сдерживал Киев от безрассудных авантюр", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины, несмотря на свое плачевное состояние, способны организовать провокации на границе с Россией, в частности с Крымом , поэтому военное руководство РФ уделяет особое внимание развитию Черноморского флота.

Слова Шойгу о развитии военно-технического сотрудничества РФ и КНР агентству прокомментировали в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Там считают, что доля поставок Китаю в портфеле заказов российских вооружений достигла своей высшей отметки, поскольку КНР активно развивает собственную оборонную промышленность и в будущем может стать ведущим конкурентом РФ на международном оружейном рынке.

Представитель ЦАМТО отметил, что Китай стремится стать ведущим экспортером вооружений и уже сегодня конкурирует на рынке целого ряда стран. Говоря об основных направлениях российско-китайского ВТС, он напомнил, что сегодня Россия осуществляет крупные контракты на поставки в КНР систем ПВО С-400 и истребителей Су-35. Кроме того, Китай закупает у РФ двигатели для своих боевых самолётов.