МЭР не видит рисков для внутреннего рынка из-за введения пошлин на товары из США

Россия 6 июля ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

"Уже было принято соответствующее постановление правительства, в соответствии с которым утверждены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых товаров происхождением из США. В частности, это некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов, для бурения скальных пород, в том числе оптоволокно попало в этот перечень", — сказал он.

"Мы на самом деле не видим проблем для внутреннего рынка с точки зрения их замещения, потому что существуют альтернативные источники поставки данных товаров. В том числе сегодня мы можем говорить о том, что у нас есть и российские производители, которые указанную продукцию могут соответствующим образом заместить", — указал Талыбов.

По его словам, после вступления в силу постановления к этим товарам происхождением из США будут применяться пошлины в размере от 25 до 40%.