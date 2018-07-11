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МЭР не видит рисков для внутреннего рынка из-за введения пошлин на товары из США
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МЭР не видит рисков для внутреннего рынка из-за введения пошлин на товары из США 

ТАСС 11 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не видит рисков для внутреннего рынка с точки зрения замещения товаров из США, в отношении которых были введены дополнительные пошлины. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге рассказал замминистра экономического развития Азер Талыбов.
Россия 6 июля ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.
"Уже было принято соответствующее постановление правительства, в соответствии с которым утверждены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых товаров происхождением из США. В частности, это некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов, для бурения скальных пород, в том числе оптоволокно попало в этот перечень", — сказал он.
"Мы на самом деле не видим проблем для внутреннего рынка с точки зрения их замещения, потому что существуют альтернативные источники поставки данных товаров. В том числе сегодня мы можем говорить о том, что у нас есть и российские производители, которые указанную продукцию могут соответствующим образом заместить", — указал Талыбов.
По его словам, после вступления в силу постановления к этим товарам происхождением из США будут применяться пошлины в размере от 25 до 40%.
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